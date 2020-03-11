***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 14:00
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826927
BIST
14:4399.673
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -1.389,22
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
99.673
14:436,1748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0183
|Açılış
|: 6,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
14:436,9942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0466
|Açılış
|: 6,9840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9966
En Düşük
6,9390
14:43330,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 4,18
|Açılış
|: 330,77
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
330,91
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,25
|37.479.288
|% 17,19
|
|ECILC
|3,90
|188.756.502
|% 17,12
|
|DEVA
|9,53
|127.162.639
|% 14,96
|
|SELEC
|7,05
|83.107.298
|% 14,63
|
|ECZYT
|10,45
|83.493.376
|% 13,71
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|4,01
|236.909.016
|% -15,93
|
|OYAYO
|4,78
|626.615
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.582.348
|% -14,74
|
|BURCE
|5,18
|1.033.352
|% -14,38
|
|ASELS
|25,36
|752.617.806
|% -2,08
|
|THYAO
|9,68
|499.958.649
|% -2,91
|
|GARAN
|9,47
|318.455.226
|% 1,28
|
|TSPOR
|4,01
|236.909.016
|% -15,93
|
|GSRAY
|2,25
|196.222.118
|% -12,45
|
|IHLGM
|1,10
|127.743.920
|% -7,56
|
|ODAS
|1,57
|173.813.216
|% -8,72
|
|CEMAS
|0,90
|98.815.915
|% -10,00
|
|ADESE
|1,29
|122.164.619
|% 3,20
|
|GSRAY
|2,25
|196.222.118
|% -12,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9447
|7,9845
|% 0,22
|
|Frank
|6,5712
|6,6108
|% 0,73
|
|Riyal
|1,6386
|1,6468
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|17,78
|
|Altın Gr.
|330
|331
|3,96
|
|Cumhuriyet
|2.189
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,80
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|12,00
|
|Çeyrek
|528
|540
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,07
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,04
|
|B. Petrol
|35,98
|35,98
|-1,24
|
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