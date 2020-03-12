***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 12:04
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827418
BIST
15:0795.906
En Yüksek
|Değişim
|: -5,01%
|| -5.060,59
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
95.675
15:076,2530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0427
|Açılış
|: 6,2470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2590
En Düşük
6,2064
15:077,0234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0217
|Açılış
|: 7,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
15:07326,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,06
|Açılış
|: 326,59
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
324,78
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.979.018
|% 20,00
|
|DEVA
|11,92
|198.821.311
|% 19,92
|
|SELEC
|8,85
|141.830.243
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.045.287
|% 19,83
|
|ECILC
|4,78
|276.464.411
|% 19,80
|
|IHEVA
|2,55
|6.507.938
|% -19,81
|
|HUBVC
|16,07
|52.013.344
|% -19,65
|
|ALCTL
|13,09
|17.820.896
|% -19,25
|
|TSPOR
|3,48
|157.580.823
|% -19,07
|
|RYGYO
|4,35
|24.195.112
|% -18,39
|
|ASELS
|24,90
|563.057.464
|% -4,82
|
|THYAO
|8,86
|421.586.133
|% -7,80
|
|ECILC
|4,78
|276.464.411
|% 19,80
|
|GARAN
|9,00
|239.096.394
|% -6,05
|
|MGROS
|21,90
|222.008.286
|% -4,70
|
|IHLGM
|0,97
|132.599.393
|% -13,39
|
|ODAS
|1,39
|142.889.434
|% -13,66
|
|CEMAS
|0,78
|60.087.735
|% -15,22
|
|EKGYO
|1,17
|84.145.321
|% -5,65
|
|KARSN
|1,39
|102.026.887
|% -9,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9340
|7,9738
|% -0,07
|
|Frank
|6,6301
|6,6701
|% 0,54
|
|Riyal
|1,6597
|1,6680
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|-0,18
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,98
|
|Cumhuriyet
|2.180
|2.213
|-10,00
|
|Tam
|2.175
|2.229
|-4,75
|
|Yarım
|1.051
|1.078
|-2,30
|
|Çeyrek
|527
|539
|-1,15
|
|Gümüş.Ons
|16,51
|16,54
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|33,30
|33,30
|-2,49
|