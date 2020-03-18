***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2020 10:15
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830293
BIST
13:0287.044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 266,12
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
13:026,4599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0613
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4692
En Düşük
6,3873
13:027,1126
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0761
|Açılış
|: 7,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
13:02311,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -3,08
|Açılış
|: 311,44
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.210.144
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|747.062
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,84
|88
|% 9,95
|
|ADNAC
|1,88
|2.027.913
|% 9,94
|
|UNYEC
|3,44
|258.719
|% 9,90
|
|UZERB
|1,62
|20.887
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.013
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|24.804
|% -9,98
|
|AVISA
|10,29
|982.400
|% -9,97
|
|MAALT
|51,25
|906.248
|% -9,93
|
|THYAO
|8,18
|512.497.903
|% 2,51
|
|ASELS
|22,30
|398.525.343
|% 1,46
|
|GARAN
|8,35
|335.607.154
|% -0,48
|
|ISCTR
|5,15
|271.332.328
|% -0,77
|
|TSPOR
|2,58
|157.513.839
|% -4,44
|
|ODAS
|1,23
|93.409.024
|% 4,24
|
|YKBNK
|2,04
|141.526.232
|% -0,49
|
|THYAO
|8,18
|512.497.903
|% 2,51
|
|TSPOR
|2,58
|157.513.839
|% -4,44
|
|IHLGM
|0,79
|41.507.845
|% -1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7463
|7,7852
|% 0,76
|
|Frank
|6,7129
|6,7534
|% 1,26
|
|Riyal
|1,7181
|1,7267
|% 1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.512
|-17,01
|
|Altın Gr.
|311
|311
|-3,08
|
|Cumhuriyet
|2.076
|2.107
|-10,00
|
|Tam
|2.064
|2.117
|-11,00
|
|Yarım
|998
|1.024
|-5,32
|
|Çeyrek
|500
|512
|-2,66
|
|Gümüş.Ons
|12,49
|12,53
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|27,77
|27,77
|-0,96
|