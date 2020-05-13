***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.05.2020 10:07
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844651
BIST
10:1299.690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 74,46
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
99.815
En Düşük
99.443
10:126,9955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0025
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9779
10:127,5921
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6015
En Düşük
7,5738
10:12383,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 383,10
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
382,51
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|19,36
|56.318
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|353.867
|% 10,00
|
|YONGA
|25,30
|75.849
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|443.439
|% 10,00
|
|AYES
|3,19
|37.189
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|2.668
|% -10,00
|
|BMELK
|4,25
|168.190
|% -7,81
|
|GEDIK
|19,48
|1.576.631
|% -6,17
|
|ERSU
|4,93
|575.664
|% -5,56
|
|ULAS
|3,06
|61.328
|% -5,56
|
|ECILC
|5,69
|136.593.981
|% 4,98
|
|ASELS
|27,46
|93.599.689
|% 0,15
|
|ALKIM
|17,52
|74.894.821
|% 9,98
|
|ODAS
|1,87
|60.766.604
|% 1,63
|
|GARAN
|7,92
|50.503.373
|% 0,13
|
|ODAS
|1,87
|60.766.604
|% 1,63
|
|ECILC
|5,69
|136.593.981
|% 4,98
|
|EKGYO
|1,32
|28.820.345
|% 0,76
|
|YKBNK
|2,21
|44.768.013
|% 1,38
|
|IEYHO
|0,60
|10.573.503
|% -1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5706
|8,6135
|% 0,21
|
|Frank
|7,1849
|7,2282
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8564
|1,8657
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|0,33
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.511
|0,20
|
|Tam
|2.536
|2.576
|0,20
|
|Yarım
|1.238
|1.259
|0,00
|
|Çeyrek
|619
|630
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|15,47
|15,50
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,01
|
|B. Petrol
|29,55
|29,55
|-0,43
|
Seans Raporu
daha fazla
-
10:26UMPAS
Yüzde 8.22 oranında artışla 0.79 lira fiyatla işlem gören hissede 509, 237 adet işlem
-
10:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EREGL, ARCLK
-
10:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, YKBNK, KOZAA
-
10:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 55 kaybederek (% -0.06 ) 92, 917
-
10:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYH, TACTR, DIRIT, EGCEY, METAL, AYES, ALYAG, ORMA, EKIZ, ETILR