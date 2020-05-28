***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 10:19
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847146
BIST
10:41105.925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 971,51
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
105.334
10:416,7929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0207
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7929
En Düşük
6,7656
10:417,4772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0174
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
10:41375,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,13
|Açılış
|: 375,49
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
375,87
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|5.500.168
|% 9,99
|
|SAYAS
|3,91
|3.157.845
|% 9,83
|
|MNDRS
|1,98
|101.341.385
|% 8,79
|
|BIZIM
|14,88
|56.031.335
|% 7,05
|
|PENGD
|3,69
|64.958.506
|% 6,03
|
|CMENT
|31,68
|613.221
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|17.201.261
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|22.982
|% -9,99
|
|KUTPO
|20,38
|2.535.817
|% -9,98
|
|GLRYH
|11,74
|7.437.143
|% -9,97
|
|THYAO
|13,03
|1.180.758.169
|% 5,68
|
|PGSUS
|61,60
|368.263.430
|% 4,23
|
|GARAN
|7,68
|233.419.835
|% 0,52
|
|TUPRS
|86,75
|175.512.149
|% 3,40
|
|TAVHL
|21,54
|160.457.837
|% 4,66
|
|THYAO
|13,03
|1.180.758.169
|% 5,68
|
|EKGYO
|1,44
|88.306.621
|% 0,70
|
|MNDRS
|1,98
|101.341.385
|% 8,79
|
|YKBNK
|2,21
|96.114.938
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,46
|53.184.472
|% 5,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3062
|8,3479
|% 0,31
|
|Frank
|6,9714
|7,0134
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8016
|1,8107
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|10,16
|
|Altın Gr.
|376
|376
|3,23
|
|Cumhuriyet
|2.440
|2.470
|23,10
|
|Tam
|2.511
|2.534
|23,80
|
|Yarım
|1.226
|1.239
|11,60
|
|Çeyrek
|613
|620
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|17,30
|17,32
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|
|B. Petrol
|33,93
|33,93
|-0,81
|