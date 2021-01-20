***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.01.2021 10:01
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903396
BIST
11:171.558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -7,12
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
11:177,4513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0134
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,4269
11:179,0477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0097
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
9,0308
11:17444,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,70
|Açılış
|: 444,40
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
444,96
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler11:17
|INTEM
|66,55
|9.439.908
|% 10,00
|
|KSTUR
|220,00
|173.800
|% 10,00
|
|MERIT
|158,50
|1.757.607
|% 9,99
|
|DOAS
|34,20
|123.451.637
|% 9,97
|
|UFUK
|19,96
|449.659
|% 9,97
|
|UZERB
|78,40
|124.499
|% -9,99
|
|PSDTC
|37,04
|11.648.498
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|11.648.498
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|11.648.498
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|11.648.498
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,92
|475.513.982
|% 2,08
|
|KARSN
|4,30
|431.936.118
|% 4,37
|
|SISE
|7,95
|409.279.921
|% 0,13
|
|KRDMD
|7,15
|378.864.286
|% 0,70
|
|TSKB
|1,93
|361.654.647
|% 2,66
|
|TSKB
|1,93
|361.654.647
|% 2,66
|
|DOHOL
|3,92
|475.513.982
|% 2,08
|
|KARSN
|4,30
|431.936.118
|% 4,37
|
|EKGYO
|2,43
|211.483.637
|% -0,82
|
|YYAPI
|2,73
|228.549.672
|% -2,85
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4445
|7,4513
|% -0,18
|
|Euro
|9,0406
|9,0477
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,1480
|10,1989
|% 0,01
|
|Frank
|8,3628
|8,4132
|% -0,05
|
|Riyal
|1,9802
|1,9901
|% -0,20
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|14,76
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,37
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,96
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,23
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|56,36
|56,36
|0,46
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Seans Raporu
11:17
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