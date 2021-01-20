***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.01.2021 10:43
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903426
BIST
11:151.557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -8,14
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
11:157,4449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0198
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,4269
11:159,0487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0087
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
9,0308
11:15444,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,57
|Açılış
|: 444,27
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
444,96
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler11:15
|INTEM
|66,55
|9.416.616
|% 10,00
|
|KSTUR
|220,00
|173.800
|% 10,00
|
|MERIT
|158,50
|1.757.607
|% 9,99
|
|DOAS
|34,20
|121.371.388
|% 9,97
|
|UFUK
|19,96
|449.659
|% 9,97
|
|UZERB
|78,40
|124.499
|% -9,99
|
|PSDTC
|37,04
|11.396.218
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|11.396.218
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|11.396.218
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|11.396.218
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,92
|472.577.808
|% 2,08
|
|KARSN
|4,32
|427.452.653
|% 4,85
|
|SISE
|7,95
|404.197.986
|% 0,13
|
|KRDMD
|7,15
|371.946.888
|% 0,70
|
|MGROS
|48,16
|351.145.171
|% 3,13
|
|TSKB
|1,91
|333.044.084
|% 1,60
|
|DOHOL
|3,92
|472.577.808
|% 2,08
|
|KARSN
|4,32
|427.452.653
|% 4,85
|
|EKGYO
|2,43
|207.726.658
|% -0,82
|
|YYAPI
|2,69
|223.845.769
|% -4,27
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4424
|7,4449
|% -0,27
|
|Euro
|9,0410
|9,0487
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,1454
|10,1962
|% -0,01
|
|Frank
|8,3622
|8,4126
|% -0,05
|
|Riyal
|1,9794
|1,9893
|% -0,24
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|14,85
|
|Altın Gr.
|445
|445
|3,01
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,96
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,23
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,08
|
|B. Petrol
|56,20
|56,20
|0,30
|
Seans Raporu
11:15
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11:26
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11:26XU050
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