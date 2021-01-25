***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.01.2021 16:17
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904187
BIST
17:331.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,93
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.537
17:337,3997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0106
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
17:338,9819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0409
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9676
17:33442,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,04
|Açılış
|: 442,88
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler17:33
|LUKSK
|40,04
|6.916.975
|% 10,00
|
|MAALT
|231,10
|2.885.746
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.338.504
|% -10,00
|
|OZRDN
|11,77
|11.333.405
|% -8,55
|
|PSDTC
|33,84
|9.406.876
|% -6,21
|
|PSDTC
|33,84
|9.406.876
|% -6,21
|
|PSDTC
|33,84
|9.406.876
|% -6,21
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3935
|7,3997
|% -0,14
|
|Euro
|8,9720
|8,9819
|% -0,45
|
|Sterlin
|10,0776
|10,1281
|% -0,30
|
|Frank
|8,2917
|8,3417
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9632
|1,9731
|% -0,31
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|9,71
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,84
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,02
|
|B. Petrol
|55,06
|55,06
|-0,19
|
Seans Raporu
17:33
daha fazla
-
17:48ORGE
Yüzde 5.09 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 697, 195 adet işlem
-
17:46AYCES
Yüzde 9.90 oranında artışla 100.50 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 171 adet işlem
-
17:45ALKIM
Yüzde 4.54 oranında artışla 20.74 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 252, 799 adet işlem
-
17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 94 kaybederek (% -0.14 ) 1, 359
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOAS, TBORG, GOLTS, YAPRK, VERTU, OZBAL, AKSEN, GEDIK, DIRIT, BNTAS