***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.01.2021 10:02
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904326
BIST
11:181.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -9,89
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.538
En Düşük
1.517
11:187,4130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0084
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3998
11:188,9948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0050
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9797
11:18442,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,52
|Açılış
|: 441,90
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
441,03
BIST En Aktif Hisseler11:18
|MAALT
|254,20
|35.377.317
|% 10,00
|
|VAKFN
|8,26
|24.925.587
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.363.884
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.741.462
|% 9,98
|
|TACTR
|21,94
|1.632.380
|% 9,97
|
|MERIT
|145,80
|82.523
|% -10,00
|
|SUMAS
|70,20
|85.504
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|72.745
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|1.414.125
|% -9,99
|
|IZTAR
|22,90
|1.087.842
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,50
|680.130.293
|% 1,21
|
|KARSN
|5,41
|508.214.922
|% 4,04
|
|GARAN
|9,43
|495.441.351
|% -1,15
|
|KOZAL
|121,00
|453.880.806
|% -0,33
|
|ODAS
|4,03
|280.695.939
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,50
|680.130.293
|% 1,21
|
|TSKB
|1,94
|262.174.568
|% -1,02
|
|SKBNK
|1,52
|204.109.091
|% -1,94
|
|IHLGM
|1,55
|175.024.232
|% -1,27
|
|KARSN
|5,41
|508.214.922
|% 4,04
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4090
|7,4130
|% 0,11
|
|Euro
|8,9904
|8,9948
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,0669
|10,1174
|% -0,24
|
|Frank
|8,3040
|8,3540
|% 0,00
|
|Riyal
|1,9702
|1,9801
|% 0,12
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-1,68
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,37
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,33
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|-0,30
|
Seans Raporu
11:18
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