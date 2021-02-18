***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2021 11:16
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910769
BIST
12:491.561
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 20,90
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.562
En Düşük
1.548
12:496,9594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0066
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0009
En Düşük
6,9487
12:498,4141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0224
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4439
En Düşük
8,3861
12:49399,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,12
|Açılış
|: 399,65
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler12:47
|MERIT
|257,70
|642.188
|% 9,99
|
|KLMSN
|26,00
|11.894.071
|% 9,98
|
|IDEAS
|35,92
|2.121.615
|% 9,98
|
|YUNSA
|18,43
|77.846.120
|% 9,96
|
|KSTUR
|241,70
|1.208.983
|% 9,96
|
|SEKUR
|36,90
|686.561
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,00
|422.610
|% -9,91
|
|IZMDC
|4,08
|38.323.334
|% -8,11
|
|TKURU
|318,10
|3.103.784
|% -6,63
|
|TMPOL
|19,41
|54.802.231
|% -6,23
|
|HALKB
|6,01
|2.597.742.058
|% 4,16
|
|SASA
|48,40
|1.310.769.619
|% 6,89
|
|THYAO
|12,52
|863.930.040
|% 2,62
|
|KOZAL
|144,80
|826.628.462
|% 1,76
|
|VAKBN
|4,49
|788.913.004
|% -0,88
|
|HALKB
|6,01
|2.597.742.058
|% 4,16
|
|VAKBN
|4,49
|788.913.004
|% -0,88
|
|PETKM
|5,19
|557.800.304
|% 2,77
|
|ODAS
|4,16
|398.979.899
|% 1,46
|
|EKGYO
|2,50
|217.214.641
|% 1,21
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9550
|6,9594
|% -0,09
|
|Euro
|8,4053
|8,4141
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,6594
|9,7078
|% 0,35
|
|Frank
|7,7285
|7,7750
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8499
|1,8591
|% -0,07
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|11,86
|
|Altın Gr.
|400
|400
|2,43
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.701
|-6,00
|
|Tam
|2.648
|2.715
|-6,59
|
|Yarım
|1.280
|1.313
|-3,19
|
|Çeyrek
|642
|657
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,26
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,65
|64,65
|0,31
|