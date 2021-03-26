***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2021 10:31
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920784
BIST
11:461.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,39
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.393
11:467,9798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0403
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0216
En Düşük
7,9153
11:469,4200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0644
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4627
En Düşük
9,3140
11:46444,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,64
|Açılış
|: 444,11
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
445,64
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler11:46
|UMPAS
|2,42
|417.527
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|10.154.124
|% 9,99
|
|IDEAS
|89,00
|4.095.602
|% 9,94
|
|SELGD
|5,14
|758.757
|% 9,83
|
|BRKO
|1,37
|590.040
|% 8,73
|
|AVOD
|9,49
|263.676.484
|% -9,96
|
|IEYHO
|1,66
|44.426.323
|% -6,21
|
|SEKUR
|33,54
|2.751.543
|% -5,47
|
|BSOKE
|3,68
|62.462.278
|% -3,92
|
|VERTU
|28,20
|24.275.110
|% -3,62
|
|GARAN
|7,09
|827.557.091
|% 1,43
|
|SISE
|7,42
|437.368.136
|% 2,77
|
|VESTL
|37,60
|343.373.652
|% 1,35
|
|BJKAS
|6,80
|340.272.282
|% 7,94
|
|KRDMD
|6,57
|295.594.449
|% 1,70
|
|GARAN
|7,09
|827.557.091
|% 1,43
|
|SKBNK
|1,23
|78.882.678
|% 1,65
|
|GSRAY
|3,69
|235.648.583
|% 3,36
|
|YKBNK
|2,21
|133.182.673
|% 2,31
|
|SISE
|7,42
|437.368.136
|% 2,77
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9728
|7,9798
|% 0,51
|
|Euro
|9,4056
|9,4200
|% 0,69
|
|Sterlin
|10,9764
|11,0314
|% 1,04
|
|Frank
|8,4650
|8,5160
|% 0,72
|
|Riyal
|2,1239
|2,1345
|% 0,69
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|0,80
|
|Altın Gr.
|444
|444
|3,59
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,09
|
|B. Petrol
|63,39
|63,39
|1,44
|
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