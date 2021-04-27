***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2021 11:18
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931250
BIST
12:301.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 15,59
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
12:308,2131
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0576
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2075
12:309,9139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0943
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9092
12:30471,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,27
|Açılış
|: 471,46
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler12:30
|LUKSK
|57,75
|5.322.311
|% 10,00
|
|SEKUR
|27,52
|1.006.984
|% 9,99
|
|INTEM
|38,32
|1.649.820
|% 9,99
|
|MERIT
|203,70
|291.495
|% 9,99
|
|TKURU
|261,00
|86.130
|% 9,99
|
|SASA
|37,00
|504.308.265
|% -21,28
|
|DESA
|16,84
|29.803.496
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.772.633
|% -9,64
|
|GWIND
|5,19
|303.169.306
|% -7,65
|
|SNKRN
|32,10
|68.020
|% -5,59
|
|EREGL
|19,32
|707.530.955
|% 0,00
|
|THYAO
|12,04
|690.605.336
|% 2,64
|
|GARAN
|7,15
|506.679.488
|% 0,14
|
|SASA
|37,00
|504.308.265
|% -21,28
|
|KOZAL
|108,90
|304.173.488
|% 0,18
|
|YKBNK
|2,09
|155.110.142
|% -0,48
|
|GARAN
|7,15
|506.679.488
|% 0,14
|
|THYAO
|12,04
|690.605.336
|% 2,64
|
|GWIND
|5,19
|303.169.306
|% -7,65
|
|TSKB
|1,23
|50.318.542
|% 0,82
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2082
|8,2131
|% -0,70
|
|Euro
|9,9085
|9,9139
|% -0,94
|
|Sterlin
|11,4005
|11,4577
|% -0,56
|
|Frank
|8,9674
|9,0214
|% -0,48
|
|Riyal
|2,1922
|2,2031
|% -0,31
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-2,15
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|-3,00
|
|Tam
|3.107
|3.186
|-2,69
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|-1,30
|
|Çeyrek
|753
|771
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,23
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,65
|65,65
|0,62
|
Seans Raporu
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