***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2021 16:46
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936192
BIST
17:171.446
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -14,62
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.438
17:178,3004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0282
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3232
En Düşük
8,2552
17:1710,1277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0893
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1597
En Düşük
10,0247
17:17488,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 488,54
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
485,84
BIST En Aktif Hisseler17:15
|CEMAS
|1,32
|159.942.735
|% 10,00
|
|ISGSY
|17,77
|34.869.769
|% 9,96
|
|CANTE
|5,59
|147.676.743
|% 9,82
|
|SARKY
|17,07
|123.609.221
|% 8,17
|
|DGGYO
|9,61
|2.057.748
|% 6,90
|
|JANTS
|69,25
|274.499.015
|% -9,95
|
|VAKFN
|12,60
|103.325.510
|% -9,94
|
|AYEN
|5,44
|82.646.214
|% -9,33
|
|DZGYO
|2,05
|24.616.434
|% -8,89
|
|SNKRN
|30,70
|263.947
|% -6,91
|
|KRDMD
|8,79
|1.207.849.105
|% 0,92
|
|KOZAL
|127,80
|1.122.711.468
|% -0,54
|
|PETKM
|6,68
|977.267.113
|% 1,06
|
|GARAN
|7,69
|961.719.345
|% -1,79
|
|THYAO
|13,35
|900.822.390
|% -0,15
|
|EKGYO
|1,87
|289.382.718
|% -2,60
|
|PETKM
|6,68
|977.267.113
|% 1,06
|
|KRDMD
|8,79
|1.207.849.105
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,13
|277.172.702
|% -0,93
|
|GARAN
|7,69
|961.719.345
|% -1,79
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2950
|8,2984
|% 0,32
|
|Euro
|10,1185
|10,1265
|% 0,88
|
|Sterlin
|11,6951
|11,7538
|% 0,41
|
|Frank
|9,1632
|9,2184
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2053
|2,2164
|% 0,24
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-4,39
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,48
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,05
|
|B. Petrol
|68,39
|68,39
|0,07
|
Seans Raporu
17:15
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17:26KERVT
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 008, 531 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 66 kaybederek (% -0.92 ) 1, 254
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