***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.05.2021 14:26
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936744
BIST
17:341.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,84
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
17:348,3550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0433
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3050
|
8,3648
En Düşük
8,3073
17:3410,2075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0979
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,2132
En Düşük
10,1023
17:34500,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,98
|Açılış
|: 500,93
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
503,11
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler17:34
|NTGAZ
|10,89
|10.887.691
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.395,10
|553.473
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|3.506.525
|% 10,00
|
|FENER
|28,44
|307.890.168
|% 9,98
|
|JANTS
|79,90
|315.516.174
|% 9,98
|
|MERIT
|252,00
|1.054.902
|% -10,00
|
|BJKAS
|8,02
|389.387.282
|% -9,89
|
|MMCAS
|7,20
|557.465
|% -9,89
|
|IHGZT
|1,32
|10.786.907
|% -9,59
|
|YAPRK
|82,40
|43.729.839
|% -9,00
|
|GARAN
|8,11
|1.567.953.168
|% 1,88
|
|KOZAL
|131,30
|1.439.699.564
|% 2,18
|
|SISE
|8,05
|1.313.869.829
|% 2,81
|
|THYAO
|13,36
|845.823.992
|% 0,00
|
|EREGL
|19,40
|755.854.924
|% -0,15
|
|GARAN
|8,11
|1.567.953.168
|% 1,88
|
|EKGYO
|1,96
|345.555.295
|% 1,55
|
|SISE
|8,05
|1.313.869.829
|% 2,81
|
|YKBNK
|2,15
|226.179.077
|% 0,94
|
|KARSN
|4,70
|399.908.101
|% 2,84
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3516
|8,3550
|% 0,52
|
|Euro
|10,2003
|10,2075
|% 0,97
|
|Sterlin
|11,8211
|11,8804
|% 0,89
|
|Frank
|9,2716
|9,3275
|% 1,16
|
|Riyal
|2,2207
|2,2319
|% 0,50
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-0,86
|
|Altın Gr.
|501
|501
|2,39
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|37,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|30,26
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|14,64
|
|Çeyrek
|797
|815
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|28,16
|28,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|0,03
|
|B. Petrol
|69,23
|69,23
|-0,23
|
Seans Raporu
17:34
daha fazla
-
17:46KLMSN
Yüzde 4.47 oranında artışla 25.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 281 adet işlem
-
17:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, TTKOM, SISE
-
17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 78 artarak (% 0.70 ) 1, 268
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRMEN, YBTAS, NTGAZ, ISBIR, FENER, JANTS, DOBUR
-
17:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, IHGZT, MERIT