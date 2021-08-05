***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2021 11:34
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954922
BIST
11:441.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,52
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.415
En Düşük
1.408
11:448,5463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0717
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
11:4410,1319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0916
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
11:44496,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,62
|Açılış
|: 496,60
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler11:44
|VBTYZ
|20,90
|4.455.420
|% 10,00
|
|KTSKR
|32,22
|35.038.085
|% 9,97
|
|PENTA
|44,36
|16.523.306
|% 9,97
|
|ISGSY
|11,73
|59.570.558
|% 9,93
|
|DAGI
|3,23
|19.512.348
|% 9,86
|
|AGYO
|3,18
|44.947.817
|% -9,92
|
|METUR
|4,62
|78.998.495
|% -7,23
|
|EMKEL
|2,81
|51.250.122
|% -5,39
|
|TGSAS
|12,24
|4.025.022
|% -5,34
|
|VKING
|5,95
|2.438.420
|% -3,88
|
|GARAN
|9,00
|441.234.519
|% -1,10
|
|TUPRS
|96,65
|400.034.843
|% 2,22
|
|KOZAL
|110,00
|313.822.306
|% 3,77
|
|EREGL
|19,92
|158.196.702
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|156.077.596
|% -1,22
|
|YKBNK
|2,42
|156.077.596
|% -1,22
|
|GARAN
|9,00
|441.234.519
|% -1,10
|
|ODAS
|1,37
|66.049.293
|% 1,48
|
|CEMAS
|1,36
|52.843.499
|% -0,73
|
|TSKB
|1,30
|32.043.131
|% -0,76
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5421
|8,5463
|% 0,85
|
|Euro
|10,1255
|10,1319
|% 0,91
|
|Sterlin
|11,8379
|11,8973
|% 0,83
|
|Frank
|9,3830
|9,4396
|% 0,71
|
|Riyal
|2,2692
|2,2805
|% 0,67
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-3,27
|
|Altın Gr.
|496
|496
|2,49
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,33
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,95
|0,03
|
|B. Petrol
|70,02
|70,02
|-0,36
|