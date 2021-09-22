***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2021 15:09
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964851
BIST
17:581.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 20,31
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.406
En Düşük
1.385
17:588,6385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0113
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6658
En Düşük
8,6023
17:5810,1473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0301
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1821
En Düşük
10,0882
17:58493,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,82
|Açılış
|: 493,07
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler17:58
|YEOTK
|60,50
|19.099.003
|% 10,00
|
|KIMMR
|3,85
|1.019.742
|% 10,00
|
|BERA
|10,47
|170.001.832
|% 9,98
|
|UNLU
|6,39
|130.427.848
|% 9,98
|
|FRIGO
|19,86
|29.176.187
|% 9,97
|
|NUGYO
|10,72
|88.615.360
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,23
|70.796.527
|% -9,72
|
|MMCAS
|5,47
|58.049
|% -7,29
|
|BJKAS
|6,30
|198.448.018
|% -6,94
|
|DIRIT
|5,21
|214.887
|% -6,63
|
|GARAN
|9,45
|1.220.843.087
|% 2,94
|
|THYAO
|13,15
|1.158.146.810
|% 0,77
|
|EREGL
|16,85
|836.104.280
|% 4,92
|
|KRDMD
|6,45
|714.205.630
|% 2,22
|
|TRILC
|12,99
|656.680.289
|% -3,35
|
|YKBNK
|2,44
|389.073.829
|% 2,52
|
|GARAN
|9,45
|1.220.843.087
|% 2,94
|
|KRDMD
|6,45
|714.205.630
|% 2,22
|
|THYAO
|13,15
|1.158.146.810
|% 0,77
|
|PETKM
|6,26
|470.578.325
|% 2,12
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6363
|8,6385
|% 0,13
|
|Euro
|10,1412
|10,1473
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,7554
|11,8143
|% 0,04
|
|Frank
|9,3238
|9,3800
|% 0,22
|
|Riyal
|2,2970
|2,3085
|% 0,15
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|2,85
|
|Altın Gr.
|493
|493
|0,82
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,95
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,11
|
|B. Petrol
|75,58
|75,58
|1,22
|