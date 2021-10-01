***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2021 10:00
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966009
BIST
18:051.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
0
En Düşük
0
18:058,8795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0086
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8958
En Düşük
8,8615
18:0510,2968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0103
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3222
En Düşük
10,2617
18:05501,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,45
|Açılış
|: 501,30
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
499,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAREN
|8,31
|1.050.038.546
|% 0,00
|
|MAREN
|8,31
|1.050.038.546
|% 0,00
|
|MAREN
|8,31
|1.050.038.546
|% 0,00
|
|MAREN
|8,31
|1.050.038.546
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8744
|8,8800
|% -0,09
|
|Euro
|10,2873
|10,3004
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,9094
|11,9692
|% -0,18
|
|Frank
|9,4974
|9,5546
|% 0,03
|
|Riyal
|2,3609
|2,3728
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-3,00
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,11
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,22
|78,22
|-0,09
|