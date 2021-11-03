***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 13:06
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974329
BIST
15:091.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,94
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
15:099,7081
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1057
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
15:0911,2533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1300
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
15:09556,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 4,39
|Açılış
|: 556,45
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler15:07
|IHAAS
|5,06
|27.443.355
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|77.221.944
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|103.363.746
|% 9,71
|
|PRKAB
|24,52
|168.961.948
|% 9,17
|
|DOBUR
|70,30
|41.639.129
|% 9,16
|
|CANTE
|12,92
|102.353.188
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.204.741
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|32.899.534
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.312.727
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.021.100
|% -9,81
|
|GARAN
|10,15
|3.079.777.016
|% -0,10
|
|THYAO
|15,50
|1.566.560.131
|% 0,06
|
|SISE
|8,73
|1.006.172.807
|% 1,28
|
|FROTO
|199,40
|941.576.510
|% 3,26
|
|TSPOR
|5,07
|895.144.058
|% -5,59
|
|EKGYO
|1,96
|733.790.492
|% -3,45
|
|GARAN
|10,15
|3.079.777.016
|% -0,10
|
|YKBNK
|2,82
|853.540.942
|% -0,35
|
|TSKB
|1,38
|278.486.395
|% 0,73
|
|TSPOR
|5,07
|895.144.058
|% -5,59
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7003
|9,7053
|% 1,07
|
|Euro
|11,2372
|11,2418
|% 1,07
|
|Sterlin
|13,1816
|13,2477
|% 1,12
|
|Frank
|10,5825
|10,6462
|% 1,20
|
|Riyal
|2,5745
|2,5874
|% 0,87
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-4,38
|
|Altın Gr.
|555
|555
|3,40
|
|Cumhuriyet
|3.670
|3.726
|40,00
|
|Tam
|3.657
|3.749
|41,96
|
|Yarım
|1.767
|1.813
|20,29
|
|Çeyrek
|886
|907
|10,15
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,35
|0,07
|
|B. Petrol
|82,93
|82,93
|-1,79
|