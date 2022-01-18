***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2022 17:17
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994927
BIST
17:062.042
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -43,51
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.042
17:0613,5949
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1574
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6264
En Düşük
13,4068
17:0615,4590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1248
|Açılış
|: 15,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
17:06794,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 8,26
|Açılış
|: 794,37
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
795,49
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler17:04
|IZTAR
|23,10
|56.683.389
|% 10,00
|
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|TETMT
|472,60
|69.262.464
|% 9,96
|
|KRSTL
|5,25
|81.893.644
|% 9,83
|
|DOBUR
|92,70
|14.242.115
|% -10,00
|
|KUTPO
|100,80
|123.261.083
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|GARAN
|11,98
|3.155.488.867
|% -0,08
|
|THYAO
|27,34
|2.885.224.986
|% -3,32
|
|KRDMD
|12,26
|2.641.750.153
|% -3,92
|
|YKBNK
|4,07
|2.194.739.146
|% 0,99
|
|AKBNK
|7,79
|1.614.020.856
|% 0,52
|
|YKBNK
|4,07
|2.194.739.146
|% 0,99
|
|GARAN
|11,98
|3.155.488.867
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,46
|558.604.069
|% -1,99
|
|KRDMD
|12,26
|2.641.750.153
|% -3,92
|
|AKBNK
|7,79
|1.614.020.856
|% 0,52
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5796
|13,5932
|% 1,16
|
|Euro
|15,4394
|15,4549
|% 0,79
|
|Sterlin
|18,4082
|18,5005
|% 0,71
|
|Frank
|14,7810
|14,8701
|% 0,99
|
|Riyal
|3,6095
|3,6276
|% 1,11
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-0,20
|
|Altın Gr.
|793
|793
|7,07
|
|Cumhuriyet
|5.264
|5.343
|44,00
|
|Tam
|5.240
|5.373
|42,98
|
|Yarım
|2.533
|2.599
|20,79
|
|Çeyrek
|1.270
|1.299
|10,40
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|10,20
|10,21
|0,25
|
|B. Petrol
|87,70
|87,70
|1,22
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -48, 17 kaybederek (% -2.08 ) 2, 263
-
17:19XU100
Endeks 2, 045 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 96 altında . İşlem hacmi 29, 859.00 milyon TL de
-
17:19RNPOL
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 13.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 675, 965 adet işlem
-
17:16PRKAB
Yüzde -7.59 oranında düşüşle 51.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 688, 581 adet işlem
-
17:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SASA, TTKOM