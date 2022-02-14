***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.02.2022 10:00
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001426
BIST
17:122.021
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -29,70
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.051
|
2.027
En Düşük
1.971
17:1213,5858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0828
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,5999
En Düşük
13,4772
17:1215,3762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0421
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,3947
En Düşük
15,3137
17:12812,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 4,66
|Açılış
|: 812,82
|
|Önceki Kapanış
|: 808,16
|
813,52
En Düşük
803,24
BIST En Aktif Hisseler17:12
|DERIM
|4,45
|4.828.725
|% 24,30
|
|ISKUR
|934.230,00
|934.230
|% 10,00
|
|PKENT
|719,10
|8.802.811
|% 9,99
|
|AYDEM
|7,19
|130.671.851
|% 9,94
|
|ATSYH
|13,39
|3.301.068
|% 9,93
|
|ORCAY
|27,42
|167.321.525
|% -9,98
|
|KAPLM
|55,60
|6.666.437
|% -9,96
|
|INTEM
|101,60
|34.854.749
|% -9,20
|
|AVOD
|3,70
|23.137.601
|% -7,73
|
|DESA
|10,29
|18.939.477
|% -6,79
|
|THYAO
|29,08
|5.570.756.672
|% -1,82
|
|ASELS
|21,98
|2.002.502.688
|% 1,10
|
|YKBNK
|4,12
|1.959.210.719
|% 0,49
|
|KRDMD
|11,73
|1.682.888.952
|% -2,17
|
|EREGL
|28,34
|1.528.647.413
|% -2,54
|
|YKBNK
|4,12
|1.959.210.719
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,28
|584.708.172
|% -1,72
|
|THYAO
|29,08
|5.570.756.672
|% -1,82
|
|KRDMD
|11,73
|1.682.888.952
|% -2,17
|
|ODAS
|1,28
|133.342.622
|% -1,54
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5739
|13,5858
|% 0,61
|
|Euro
|15,3605
|15,3762
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,3134
|18,4052
|% 0,38
|
|Frank
|14,6131
|14,7011
|% 0,48
|
|Riyal
|3,6068
|3,6249
|% 0,52
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|0,75
|
|Altın Gr.
|813
|813
|4,87
|
|Cumhuriyet
|5.394
|5.475
|42,00
|
|Tam
|5.369
|5.505
|44,91
|
|Yarım
|2.595
|2.663
|21,73
|
|Çeyrek
|1.301
|1.331
|10,86
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,91
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,44
|0,18
|
|B. Petrol
|93,79
|93,79
|-0,65
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:26INTEM
Yüzde -9.12 oranında düşüşle 101.70 lira fiyatla işlem gören hissede 336, 792 adet işlem
-
17:25ARDYZ
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 493, 159 adet işlem
-
17:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -31, 94 kaybederek (% -1.40 ) 2, 248
-
17:23XU100
Endeks 2, 019 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 56 altında . İşlem hacmi 29, 932.00 milyon TL de
-
17:23UNLU
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 251, 112 adet işlem