***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2022 10:00
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009427
BIST
11:152.052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 10,07
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.053
En Düşük
2.043
11:1514,9643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1098
|Açılış
|: 14,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9803
En Düşük
14,8075
11:1516,4665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1222
|Açılış
|: 16,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,3012
11:15956,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,21
|Açılış
|: 956,24
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
959,12
En Düşük
947,63
BIST En Aktif Hisseler11:15
|GRSEL
|10,96
|10.622.432
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.607.844
|% 9,93
|
|FORMT
|1,08
|50.845.972
|% 8,00
|
|MEPET
|2,25
|5.573.302
|% 7,14
|
|ERCB
|42,96
|13.365.842
|% 6,18
|
|KRSTL
|6,12
|1.995.530
|% -10,00
|
|BRKO
|0,86
|32.674
|% -9,47
|
|SKTAS
|2,98
|4.577.934
|% -4,49
|
|MPARK
|28,66
|17.568.931
|% -4,47
|
|AVOD
|1,83
|6.075.553
|% -3,68
|
|KRDMD
|15,67
|1.192.586.547
|% 1,95
|
|THYAO
|26,22
|1.043.406.213
|% 1,86
|
|SISE
|13,67
|871.393.221
|% 3,88
|
|ASELS
|24,64
|446.712.605
|% 0,90
|
|EREGL
|34,72
|428.111.191
|% 0,29
|
|ODAS
|1,55
|234.149.369
|% 2,65
|
|KRDMD
|15,67
|1.192.586.547
|% 1,95
|
|SISE
|13,67
|871.393.221
|% 3,88
|
|EKGYO
|2,12
|108.996.025
|% 0,00
|
|FORMT
|1,08
|50.845.972
|% 8,00
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9555
|14,9643
|% 0,74
|
|Euro
|16,4336
|16,4665
|% 0,75
|
|Sterlin
|19,4643
|19,5619
|% 0,62
|
|Frank
|15,9767
|16,0729
|% 0,66
|
|Riyal
|3,9691
|3,9890
|% 0,71
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|-7,68
|
|Altın Gr.
|956
|956
|3,74
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,38
|12,39
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,34
|
Seans Raporu
11:15
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11:29INVEO
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11:27XU030
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11:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, TRKCM, GUSGR
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11:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, THYAO, SISE