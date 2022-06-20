***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.06.2022 16:07
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038255
BIST
17:242.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,63
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.511
17:2417,3393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
17:2418,2678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0823
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
17:241.022,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,05
|Açılış
|: 1.022,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler17:24
|EGEEN
|2.205,50
|192.768.474
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|642.256
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.822.218
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.816.494
|% 9,98
|
|ULUSE
|167,60
|29.530.825
|% 9,97
|
|BRKO
|1,35
|1.699.842
|% -6,25
|
|ISDMR
|23,76
|136.149.760
|% -5,34
|
|DOBUR
|44,74
|1.075.268
|% -5,25
|
|YONGA
|19,90
|148.174
|% -4,78
|
|CELHA
|9,62
|8.798.814
|% -4,28
|
|THYAO
|50,70
|6.541.944.060
|% 5,23
|
|EREGL
|27,76
|4.012.723.993
|% -3,74
|
|SISE
|22,08
|1.472.581.145
|% 0,82
|
|SASA
|45,98
|1.382.762.572
|% -0,13
|
|TUPRS
|260,70
|1.106.924.400
|% -2,87
|
|ODAS
|3,09
|856.175.778
|% 5,46
|
|YKBNK
|4,90
|894.601.116
|% 0,41
|
|DOHOL
|4,07
|674.612.406
|% 2,78
|
|EREGL
|27,76
|4.012.723.993
|% -3,74
|
|THYAO
|50,70
|6.541.944.060
|% 5,23
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3334
|17,3393
|% 0,08
|
|Euro
|18,2535
|18,2678
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,1203
|21,2262
|% 0,03
|
|Frank
|17,8341
|17,9416
|% 0,30
|
|Riyal
|4,5997
|4,6227
|% -0,08
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-2,33
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.788
|6.890
|-76,00
|
|Yarım
|3.333
|3.370
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.685
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,57
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,04
|-0,05
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,56
|
Seans Raporu
17:24
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