***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2022 17:17
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072297
BIST
17:293.619
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 65,74
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.641
En Düşük
3.585
17:2918,5953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0550
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
17:2918,1099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0358
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
17:29986,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -7,78
|Açılış
|: 987,24
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
983,60
BIST En Aktif Hisseler17:27
|SNGYO
|4,84
|185.004.433
|% 10,00
|
|KONYA
|1.702,80
|149.242.240
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.451.800
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|295.567.604
|% 9,99
|
|BTCIM
|36,62
|43.430.928
|% 9,97
|
|IHAAS
|71,75
|28.807.788
|% -6,82
|
|TKFEN
|31,44
|1.195.036.811
|% -5,24
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|SILVR
|25,50
|19.705.463
|% -4,78
|
|KZBGY
|17,84
|342.906.948
|% -3,52
|
|THYAO
|89,35
|4.231.289.989
|% 1,53
|
|YKBNK
|8,69
|2.679.460.182
|% 3,82
|
|AKBNK
|13,43
|2.555.013.979
|% 3,23
|
|KOZAL
|198,00
|2.378.477.723
|% 2,91
|
|ISCTR
|8,47
|2.372.900.198
|% 3,04
|
|EKGYO
|4,23
|1.678.803.418
|% 1,44
|
|YKBNK
|8,69
|2.679.460.182
|% 3,82
|
|ISCTR
|8,47
|2.372.900.198
|% 3,04
|
|AKBNK
|13,43
|2.555.013.979
|% 3,23
|
|ODAS
|8,53
|1.041.812.205
|% 4,79
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5912
|18,5943
|% 0,29
|
|Euro
|18,1079
|18,1142
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,7179
|20,8218
|% -1,20
|
|Frank
|18,4304
|18,5414
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9313
|4,9560
|% 0,12
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-17,27
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-8,13
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-3,00
|
|Tam
|6.659
|6.726
|-64,00
|
|Yarım
|3.245
|3.285
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.642
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,44
|18,47
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,09
|-0,19
|
|B. Petrol
|92,49
|92,49
|-2,08
|