***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:14
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100118
BIST
14:194.918
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -69,60
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
14:1918,7798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
14:1920,1831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0214
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
14:191.138,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,20
|Açılış
|: 1.138,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler14:19
|SDTTR
|56,65
|5.820.618
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.376.002
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|40.905.253
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|1.859.252
|% 8,53
|
|PRDGS
|7,48
|266.128.540
|% 8,25
|
|POLTK
|1.737,60
|20.103.826
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|2.035.732
|% -9,97
|
|YONGA
|32,88
|74.296
|% -9,92
|
|GOZDE
|21,08
|337.794.647
|% -9,91
|
|KATMR
|2,09
|276.329.715
|% -9,91
|
|THYAO
|130,90
|5.198.650.013
|% -0,23
|
|EREGL
|38,12
|3.488.998.565
|% 0,69
|
|ASELS
|56,45
|3.153.821.606
|% -2,92
|
|KRDMD
|18,00
|2.767.293.321
|% -0,77
|
|KOZAL
|554,80
|2.674.637.546
|% -1,46
|
|EKGYO
|8,47
|1.855.004.166
|% -0,35
|
|YKBNK
|9,12
|1.712.773.093
|% -4,30
|
|KRDMD
|18,00
|2.767.293.321
|% -0,77
|
|SKBNK
|2,65
|384.143.966
|% -2,93
|
|KATMR
|2,09
|276.329.715
|% -9,91
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7767
|18,7798
|% 0,03
|
|Euro
|20,1756
|20,1831
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,7065
|22,8204
|% -0,17
|
|Frank
|20,2335
|20,3554
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9849
|5,0099
|% -0,01
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|5,74
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|4,07
|
|Cumhuriyet
|7.648
|7.763
|29,00
|
|Tam
|7.681
|7.737
|2,00
|
|Yarım
|3.731
|3.785
|1,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,45
|0,18
|
|B. Petrol
|80,57
|80,57
|0,47
|
Seans Raporu
14:19
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14:34KATMR
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14:33XU030
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