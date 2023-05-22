***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.05.2023 10:33
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152594
BIST
13:144.485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -16,41
|Açılış
|: 4.533
|
|Önceki Kapanış
|: 4.502
|
4.557
En Düşük
4.448
13:1419,8483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0359
|Açılış
|: 75,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 75,5900
|
20,1810
En Düşük
19,7586
13:1421,5355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1204
|Açılış
|: 7,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9700
|
22,2751
En Düşük
21,3596
13:1415,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,02
|Açılış
|: 15,24
|
|Önceki Kapanış
|: 15,22
|
15,42
En Düşük
15,06
BIST En Aktif Hisseler13:12
|CANTE
|19,36
|120.210.374
|% 10,00
|
|ERCB
|94,65
|170.156.094
|% 9,99
|
|RODRG
|40,42
|7.670.478
|% 9,96
|
|PSGYO
|5,91
|108.801.597
|% 9,85
|
|BRKO
|4,50
|295.421
|% 9,22
|
|SAMAT
|28,94
|180.232.729
|% -9,96
|
|DOBUR
|32,78
|22.614.064
|% -7,19
|
|RYSAS
|35,52
|33.406.008
|% -6,87
|
|KLSYN
|3,40
|27.769.622
|% -6,85
|
|GSRAY
|8,36
|157.036.438
|% -5,00
|
|THYAO
|135,20
|1.840.328.132
|% 1,96
|
|ASTOR
|50,40
|951.272.126
|% 3,28
|
|SASA
|104,60
|938.358.547
|% 5,50
|
|EUPWR
|83,90
|924.691.707
|% 7,02
|
|KCHOL
|76,90
|876.864.309
|% -1,41
|
|EKGYO
|6,31
|716.294.009
|% 3,95
|
|ISCTR
|10,57
|851.004.168
|% -1,95
|
|YKBNK
|9,03
|626.744.979
|% -0,77
|
|AKBNK
|14,79
|707.278.401
|% -1,27
|
|KOZAL
|18,92
|858.002.179
|% 3,96
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8247
|19,8314
|% 0,10
|
|Euro
|21,4947
|21,5291
|% 0,53
|
|Sterlin
|24,6054
|24,7288
|% 0,08
|
|Frank
|22,0711
|22,2040
|% 0,60
|
|Riyal
|5,2709
|5,2974
|% 0,07
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|1,42
|
|Cumhuriyet
|9.178
|9.317
|23,00
|
|Tam
|9.124
|9.361
|11,54
|
|Yarım
|4.514
|4.659
|52,00
|
|Çeyrek
|2.250
|2.309
|12,00
|