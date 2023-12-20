***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.12.2023 11:54
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TGSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227267
BIST
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14:177.655
En Düşük
|Değişim
|: -0,92%
|| -70,95
|Açılış
|: 7.717
|
|Önceki Kapanış
|: 7.726
|
7.648
En Yüksek
7.764
14:1729,1312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0388
|Açılış
|: 29,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1100
|
29,1354
En Düşük
29,0147
14:1731,8919
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0697
|Açılış
|: 31,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,8500
|
32,2159
En Düşük
31,8770
14:171.906,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,04
|Açılış
|: 1.906,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.908,55
|
1.913,05
En Düşük
1.904,81
BIST En Aktif Hisseler14:13
|SAMAT
|49,50
|32.277.969
|% 10,00
|
|QNBFB
|283,75
|7.084.386
|% 9,98
|
|SMART
|33,32
|57.461.730
|% 9,97
|
|SODSN
|89,50
|4.473.937
|% 9,95
|
|BAYRK
|10,97
|9.663.122
|% 9,92
|
|DERHL
|10,02
|3.910.315
|% -9,97
|
|PRZMA
|33,48
|29.051.838
|% -9,95
|
|SRVGY
|335,25
|79.534.116
|% -9,94
|
|SAFKR
|34,34
|16.205.044
|% -9,39
|
|ULUFA
|8,63
|75.178.708
|% -9,25
|
|KBORU
|48,50
|1.598.442.738
|% -8,40
|
|ASTOR
|92,90
|538.072.564
|% 0,27
|
|MEGMT
|26,68
|485.383.560
|% -7,04
|
|BEGYO
|2,73
|470.389.153
|% -8,08
|
|SURGY
|36,62
|434.133.462
|% -7,62
|
|BEGYO
|2,73
|470.389.153
|% -8,08
|
|ODAS
|8,90
|415.017.688
|% -0,45
|
|KBORU
|48,50
|1.598.442.738
|% -8,40
|
|MOBTL
|4,54
|125.813.731
|% -0,66
|
|MEGMT
|26,68
|485.383.560
|% -7,04
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1264
|29,1308
|% 0,13
|
|Euro
|31,8852
|31,8977
|% -0,20
|
|Sterlin
|36,7675
|36,9519
|% -0,39
|
|Frank
|33,6600
|33,8627
|% -0,02
|
|Riyal
|7,7418
|7,7806
|% 0,12
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,96
|23,98
|% 0,66
|
|Platin
|953,35
|956,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,86
|1.206,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,04
|80,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,34
|2.034,55
|% 0,66
|