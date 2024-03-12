***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2024 10:14
***TGSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TGSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257835
BIST
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11:189.157
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 25,27
|Açılış
|: 9.148
|
|Önceki Kapanış
|: 9.132
|
9.090
En Yüksek
9.193
11:1832,0499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0284
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0400
|
32,0629
En Düşük
31,9719
11:1835,0646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0514
|Açılış
|: 35,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,1693
En Düşük
34,9547
11:182.242,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -4,25
|Açılış
|: 2.242,83
|
|Önceki Kapanış
|: 2.246,94
|
2.251,29
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler11:18
|DESPC
|59,40
|69.803.336
|% 10,00
|
|BANVT
|183,70
|140.765.237
|% 10,00
|
|DOBUR
|147,40
|28.931.827
|% 10,00
|
|JANTS
|231,10
|24.015.450
|% 10,00
|
|DGATE
|54,45
|84.995.594
|% 10,00
|
|FONET
|35,00
|12.827.675
|% -9,98
|
|MMCAS
|15,07
|1.411.667
|% -9,98
|
|PEKGY
|20,24
|5.523.192
|% -9,96
|
|YAYLA
|22,26
|2.471.394
|% -9,95
|
|SKYLP
|144,50
|46.785.942
|% -7,43
|
|DOAS
|276,50
|2.264.751.523
|% -3,99
|
|EREGL
|45,90
|2.037.645.615
|% 0,26
|
|THYAO
|278,50
|1.975.800.583
|% -0,80
|
|ISCTR
|11,19
|1.564.983.767
|% 4,00
|
|VESTL
|84,25
|1.463.611.578
|% 9,70
|
|ISCTR
|11,19
|1.564.983.767
|% 4,00
|
|ZOREN
|5,32
|489.013.283
|% 1,14
|
|AKFGY
|2,70
|211.610.807
|% 0,00
|
|YKBNK
|23,76
|1.397.913.397
|% 2,86
|
|EREGL
|45,90
|2.037.645.615
|% 0,26
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0409
|32,0499
|% 0,09
|
|Euro
|35,0465
|35,0646
|% 0,15
|
|Sterlin
|41,9484
|42,1587
|% -0,63
|
|Frank
|37,4127
|37,6002
|% -0,36
|
|Riyal
|8,7444
|8,7883
|% -0,46
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,43
|24,46
|% 0,66
|
|Platin
|931,69
|933,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.028,67
|1.031,45
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,97
|82,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,13
|2.177,44
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:18
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