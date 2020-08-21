***TGSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.08.2020 09:16
***TGSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TGSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Tanrıverdi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870527
BIST
10:311.137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 10,65
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.133
10:317,2619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0356
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3403
En Düşük
7,1952
10:318,5976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0610
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7168
En Düşük
8,5570
10:31451,33
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -5,62
|Açılış
|: 451,33
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
449,26
BIST En Aktif Hisseler10:31
|KENT
|2.468,50
|12.182.048
|% 10,00
|
|MRSHL
|148,80
|987.139
|% 9,98
|
|ETILR
|4,15
|232.338
|% 9,79
|
|AVHOL
|1,81
|457.090
|% 9,70
|
|TRCAS
|4,01
|41.636.165
|% 8,09
|
|TGSAS
|7,84
|3.747.026
|% -9,99
|
|TKURU
|72,10
|835.567
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|3.619
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|1.174.605
|% -9,89
|
|POLTK
|157,80
|104.306
|% -9,78
|
|PETKM
|4,90
|916.799.861
|% 5,38
|
|TUPRS
|94,80
|721.214.360
|% 3,04
|
|TKFEN
|16,00
|200.272.380
|% 5,19
|
|ZOREN
|3,10
|185.877.336
|% 6,53
|
|GARAN
|7,23
|153.961.762
|% 1,26
|
|PETKM
|4,90
|916.799.861
|% 5,38
|
|SKBNK
|1,59
|119.496.976
|% 3,25
|
|ZOREN
|3,10
|185.877.336
|% 6,53
|
|EKGYO
|2,04
|109.585.101
|% 0,49
|
|AKENR
|2,27
|93.881.695
|% 6,57
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2559
|7,2619
|% -0,49
|
|Euro
|8,5894
|8,5976
|% -0,70
|
|Sterlin
|9,5425
|9,5903
|% -0,76
|
|Frank
|7,9287
|7,9764
|% -1,00
|
|Riyal
|1,9236
|1,9332
|% -0,86
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|-7,80
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-5,77
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,16
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|-0,10
|
|B. Petrol
|44,83
|44,83
|-0,05
|