***TGSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.12.2020 18:10
***TGSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TGSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Tanrıverdi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895742
BIST
18:051.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 20,22
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
18:057,3636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0318
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
18:059,0312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0275
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
18:05447,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,50
|Açılış
|: 447,25
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|143,00
|345.505
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.565,10
|401.634
|% 10,00
|
|DOCO
|613,10
|406.704.139
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|135.592.717
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.650.253
|% 9,99
|
|NIBAS
|52,95
|20.922.079
|% -9,87
|
|OSMEN
|30,32
|4.133.198
|% -9,44
|
|TKURU
|205,00
|299.340
|% -8,89
|
|IDEAS
|13,20
|4.819.582
|% -6,38
|
|PKENT
|830,00
|892.810
|% -6,15
|
|GUBRF
|84,05
|3.534.869.722
|% 9,94
|
|ASELS
|18,44
|2.387.366.198
|% 3,02
|
|GARAN
|10,37
|1.957.266.296
|% 3,49
|
|KOZAL
|97,15
|1.751.969.141
|% 1,99
|
|THYAO
|12,90
|1.489.812.979
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,15
|766.937.729
|% -0,46
|
|VAKBN
|4,76
|1.254.479.734
|% 2,37
|
|HALKB
|5,63
|1.463.232.971
|% 3,87
|
|ODAS
|3,93
|981.097.222
|% 2,08
|
|YKBNK
|3,09
|706.185.712
|% 0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3635
|7,3686
|% -0,36
|
|Euro
|9,0261
|9,0466
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,9943
|10,0444
|% 0,44
|
|Frank
|8,3158
|8,3659
|% -0,12
|
|Riyal
|1,9592
|1,9690
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|7,38
|
|Altın Gr.
|447
|447
|0,41
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,02
|
|B. Petrol
|51,16
|51,16
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
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