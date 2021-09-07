***TGSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.09.2021 14:49
***TGSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TGSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962227
BIST
16:131.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,06
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
16:138,4589
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0033
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
16:1310,0244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0077
|Açılış
|: 9,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
16:13488,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,99
|Açılış
|: 488,74
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:13
|ORCAY
|14,33
|160.395.087
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.197.555
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.638.594
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.398.277
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.661.657
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BIOEN
|26,08
|29.241.500
|% -4,82
|
|TGSAS
|19,17
|83.472.006
|% -4,15
|
|GARAN
|9,49
|1.368.468.890
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,54
|600.934.328
|% 0,40
|
|THYAO
|12,45
|489.880.564
|% 0,24
|
|KRDMD
|7,28
|419.391.819
|% 0,28
|
|EREGL
|18,00
|335.968.082
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,54
|600.934.328
|% 0,40
|
|GARAN
|9,49
|1.368.468.890
|% 0,85
|
|HALKB
|4,77
|317.885.841
|% 2,14
|
|MRGYO
|1,11
|73.569.123
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,28
|419.391.819
|% 0,28
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4556
|8,4589
|% -0,04
|
|Euro
|10,0168
|10,0244
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,6768
|11,7354
|% 0,53
|
|Frank
|9,1823
|9,2376
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2489
|2,2602
|% 0,00
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|9,24
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.231
|3.280
|11,00
|
|Tam
|3.219
|3.300
|13,44
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|6,50
|
|Çeyrek
|780
|798
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,06
|
|B. Petrol
|71,65
|71,65
|-0,95
|