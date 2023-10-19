***TGSAS* *PIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması
19.10.2023 19:29
***TGSAS******PIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması )
İlgili Şirketler [PIT, TGSAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcı Atanması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Kodu
PIT
İlgili Menkul Kıymet Adı
TGSAS
Eski Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
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Likidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih
20/10/2023
Likidite Sağlayıcılığın Biteceği Tarih
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Açıklamalar
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin, Borsamız Alt Pazar'ında işlem gören TGS DIŞ TİCARET A.Ş. (TGSAS.E) paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetinde bulunma talebi 01/03/2016 tarihli ve 02.PRO.001 sayılı Pay Piyasası Prosedürü uyarınca değerlendirilmiş ve Borsamızca uygun görülmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207838
BIST