***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.07.2020 13:26
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Karar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
Yapılmadı
Tescil Tarihi
Yapılmadı
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
Yapılmadı
Açıklamalar
Şirketimizin30.06.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim firmasının seçimi hususu görüşüldü.
Neticede
1. Denetim Komitesinden de görüş alınarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki faaliyetlerinin ve finansal raporlarının denetlenmesi için Bahçelievler Mahallesi 35.Cadde N 24/8 Çankaya / Ankara adresinde bulunan Karar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine,
2. Yapılan seçimin gerçekleşecek ilk Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854372
BIST
13:52116.843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -64,88
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
116.592
13:526,8593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
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|Açılış
|: 6,8690
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|Önceki Kapanış
|: 6,8700
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6,9035
En Düşük
6,8453
13:527,7057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
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|: 7,7100
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|Önceki Kapanış
|: 7,7400
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7,6844
13:52391,15
En Yüksek
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|: -0,05%
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|Açılış
|: 391,24
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|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|38,84
|43.407.611
|% 9,97
|
|BURCE
|10,53
|11.107.861
|% 9,92
|
|ORMA
|5,90
|282.445
|% 9,87
|
|KPHOL
|3,90
|181.193
|% 9,86
|
|METUR
|2,80
|9.422.453
|% 9,80
|
|SNKRN
|2,92
|2.892.166
|% -8,75
|
|BMELK
|5,40
|260.874
|% -8,47
|
|KRDMA
|4,68
|21.837.339
|% -7,14
|
|EKIZ
|9,50
|590.715
|% -6,03
|
|KRDMB
|3,45
|53.218.566
|% -4,96
|
|KARSN
|3,50
|580.757.444
|% 6,06
|
|ODAS
|2,64
|545.107.161
|% 3,53
|
|THYAO
|12,04
|501.301.561
|% -1,79
|
|KRDMD
|3,19
|461.887.523
|% -1,54
|
|GARAN
|8,27
|454.306.570
|% -1,08
|
|IEYHO
|1,07
|260.341.998
|% 4,90
|
|ODAS
|2,64
|545.107.161
|% 3,53
|
|ALBRK
|1,82
|375.008.704
|% 3,41
|
|CEMAS
|1,72
|347.237.146
|% 2,99
|
|EKGYO
|2,06
|364.014.444
|% -0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5132
|8,5559
|% -0,08
|
|Frank
|7,2142
|7,2576
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8223
|1,8315
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|1,08
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|2.536
|2.554
|0,20
|
|Tam
|2.610
|2.621
|0,20
|
|Yarım
|1.268
|1.282
|0,10
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,04
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,01
|
|B. Petrol
|42,56
|42,56
|-0,58
|