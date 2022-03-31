Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

31.03.2022 17:42
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim firmasının seçimi hususu görüşüldü.
Neticede
1.   Denetim Komitesinden de görüş alınarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki faaliyetlerinin ve finansal raporlarının denetlenmesi için Örnek Mahallesi Ercüment Batanay Caddesi Dumankaya İkon Sitesi A2 Blok N14/B - D/95 Ataşehir/ İstanbul adresinde bulunan Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş 'nin seçilmesine,
2. Yapılan seçimin gerçekleşecek ilk Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014641


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:482.223
Değişim :  -0,32% |  -7,21
Açılış :  2.236  
Önceki Kapanış :  2.230  
En Yüksek
2.245 En Düşük
2.223
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 72,05 6.150.051 % 10,00  
TURGG 216,70 55.466.016 % 10,00  
ULUSE 113,30 5.703.271 % 10,00  
PENTA 374,80 46.176.412 % 9,98  
MAALT 286,90 47.098.567 % 9,97  
daha fazla
17:48 Alış Satış %  
Dolar 14,6671 14,6710 % 0,12  
Euro 16,3263 16,3422 % -0,07  
Sterlin 19,2346 19,3310 % 0,18  
Frank 15,8581 15,9537 % 0,28  
Riyal 3,9025 3,9220 % 0,17  
daha fazla
17:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.942 1.942 9,03  
Altın Gr. 916 917 5,53  
Cumhuriyet 6.067 6.159 31,00  
Tam 6.036 6.187 29,60  
Yarım 2.917 2.993 14,32  
Çeyrek 1.463 1.496 7,15  
Gümüş.Ons 25,00 25,03 0,14  
Gümüş Gr. 11,79 11,80 0,07  
B. Petrol 107 107 -4,21  
Seans Raporu 17:48
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru