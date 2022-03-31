***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2022 17:42
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim firmasının seçimi hususu görüşüldü.
Neticede
1. Denetim Komitesinden de görüş alınarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki faaliyetlerinin ve finansal raporlarının denetlenmesi için Örnek Mahallesi Ercüment Batanay Caddesi Dumankaya İkon Sitesi A2 Blok N14/B - D/95 Ataşehir/ İstanbul adresinde bulunan Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş 'nin seçilmesine,
2. Yapılan seçimin gerçekleşecek ilk Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014641
BIST
17:482.223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -7,21
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.223
17:4814,6710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0179
|Açılış
|: 14,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6875
En Düşük
14,5922
17:4816,3422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0119
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
17:48915,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,93
|Açılış
|: 915,93
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
917,40
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler17:48
|AYCES
|72,05
|6.150.051
|% 10,00
|
|TURGG
|216,70
|55.466.016
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.703.271
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|46.176.412
|% 9,98
|
|MAALT
|286,90
|47.098.567
|% 9,97
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,21
|154.178.599
|% -7,88
|
|AKFGY
|3,24
|345.779.362
|% -6,90
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|GZNMI
|41,90
|232.360.140
|% -6,47
|
|THYAO
|32,06
|4.261.511.090
|% -0,37
|
|GARAN
|12,24
|2.849.679.629
|% 0,41
|
|KRDMD
|15,16
|2.119.062.799
|% 1,40
|
|SISE
|15,20
|1.258.504.696
|% 0,46
|
|TUPRS
|213,40
|1.233.545.014
|% 3,39
|
|ODAS
|1,71
|433.462.525
|% 1,79
|
|GARAN
|12,24
|2.849.679.629
|% 0,41
|
|YKBNK
|4,07
|843.159.091
|% -1,21
|
|KARSN
|5,45
|1.072.303.415
|% 2,64
|
|KRDMD
|15,16
|2.119.062.799
|% 1,40
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6671
|14,6710
|% 0,12
|
|Euro
|16,3263
|16,3422
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,2346
|19,3310
|% 0,18
|
|Frank
|15,8581
|15,9537
|% 0,28
|
|Riyal
|3,9025
|3,9220
|% 0,17
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|9,03
|
|Altın Gr.
|916
|917
|5,53
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|0,07
|
|B. Petrol
|107
|107
|-4,21
|
Seans Raporu
17:48
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