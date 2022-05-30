***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıUluslararası Bağımsız Denetim A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi25.05.2022Tescil Tarihi30.05.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su30.05.2022 - 10587AçıklamalarŞirketimizin 25.05.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2022 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, karar 30.05.2022 tarih ve 10587 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiş.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033372BIST