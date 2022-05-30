***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
30.05.2022 17:26
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 30/05/2022 30/05/2022 10587
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033373
BIST
17:352.536
En Yüksek
|Değişim
|: 3,98%
|| 97,09
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.536
En Düşük
2.467
17:3516,3954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2043
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3963
En Düşük
16,2359
17:3517,6663
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,2575
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6759
En Düşük
17,4021
17:35978,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 13,07
|Açılış
|: 978,35
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler17:34
|THYAO
|49,52
|5.340.343.548
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|13.667.066
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|19.175.685
|% 9,99
|
|ESCOM
|14,75
|33.790.618
|% 9,99
|
|OZRDN
|10,68
|2.769.069
|% 9,99
|
|AKFGY
|2,47
|410.774.752
|% -9,85
|
|DAGHL
|26,00
|7.821.569
|% -8,77
|
|SERVE
|23,36
|939.192
|% -8,03
|
|RODRG
|16,33
|5.593.668
|% -7,22
|
|TDGYO
|7,06
|10.717.606
|% -7,11
|
|THYAO
|49,52
|5.340.343.548
|% 10,00
|
|KARSN
|7,42
|2.534.465.452
|% 8,01
|
|EREGL
|34,76
|2.418.365.592
|% 5,72
|
|SAHOL
|21,40
|2.318.766.146
|% 5,31
|
|SISE
|21,02
|2.135.311.786
|% 3,04
|
|KARSN
|7,42
|2.534.465.452
|% 8,01
|
|EKGYO
|2,68
|695.054.980
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,58
|968.777.571
|% 3,15
|
|DOHOL
|3,96
|768.560.056
|% 3,94
|
|HALKB
|5,84
|1.008.311.234
|% 4,29
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3798
|16,3850
|% 1,20
|
|Euro
|17,6404
|17,6638
|% 1,46
|
|Sterlin
|20,6548
|20,7584
|% 1,29
|
|Frank
|17,0159
|17,1184
|% 1,02
|
|Riyal
|4,3547
|4,3766
|% 1,19
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|3,40
|
|Altın Gr.
|977
|977
|12,20
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,99
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,58
|0,05
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,91
|