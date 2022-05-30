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***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

30.05.2022 17:26
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 30/05/2022 30/05/2022 10587



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033373


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