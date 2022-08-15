***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar2022 2.3 Aylık faaliyet raporu pdf olarak ektedirKamuoyuna Saygıyla Sunarız.TGS DIŞ TICARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055547BIST