***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -12.760 1.030.080 2.730.746 10.643.618 39.831.700 -3.917 39.827.783Düzeltmelerden Sonraki Tutar15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -12.760 1.030.080 2.730.746 10.643.618 39.831.700 -3.917 39.827.783Transferler30 10.643.618 -10.643.618Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37,4 2.948.080 2.948.080 2.948.080Dönem Karı (Zararı)40 2.948.080 2.948.080 -3 2.948.077Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -12.760 1.003.080 13.374.364 2.948.080 42.779.780 -3.920 42.775.860Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -46.947 1.514.775 11.389.669 11.552.976 42.779.780 -3.908 42.775.860Düzeltmelerden Sonraki Tutar15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -46.947 1.514.775 11.389.669 11.552.976 49.850.489 -3.908 49.846.581Transferler30 11.552.976 -11.552.976Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37,4 543.331 543.328 543.331Dönem Karı (Zararı)40 543.331 543.328 3 543.334Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -46.947 1.514.775 22.942.645 543.331 50.393.817 -3.905 50.389.912Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.449.864 3.765.205Dönem Karı (Zararı)543.334 2.948.077Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 543.334 2.948.077Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler269.005 1.728.417Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 55.463 54.549Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 36.622Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,34 0 36.622Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler50.501 113.367Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 50.501 113.367Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler172.334 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler172.334 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -9.293 1.523.879İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7.187.085 -242.032Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -230.280.101 161.154.775İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -230.280.101 161.154.775Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.454.155 -11.305İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -1.454.155 -11.305Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -10.261.591 -30.371.239Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 1.624.741 -1.271.315Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 248.838.608 -128.977.766İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 248.838.608 -128.977.766Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -37.305 228.146Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.015.884 671.233İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -1.015.884 671.233Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -211.905 2.431.001İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 -15.323 -4.095.562Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -15.323 -4.095.562Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.999.424 4.434.462Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -549.560 -669.257YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-55.502 -4.482Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -55.502 -4.482Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -55.502 -4.482FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.319.853 -648.616Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 -1.135.758 246.580Kredilerden Nakit Girişleri47 -1.135.758 246.580Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -11.761 -596.485Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -11.761 -596.485Ödenen Faiz-172.334 -298.711YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.074.509 3.112.107NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.074.509 3.112.107DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 8.464.031 831.125DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.538.540 3.943.232Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 14.538.540 8.464.031Ticari Alacaklar7 2.849.322.101 2.619.042.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.849.322.101 2.619.042.000Diğer Alacaklar9 72.645.460 71.191.305İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 72.645.460 71.191.305Stoklar10 51.257.109 40.995.518Peşin Ödenmiş Giderler6,12 8.137.156 9.761.897İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 8.137.156 9.761.897Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 39.259 0Diğer Dönen Varlıklar29 322.466 307.143ARA TOPLAM2.996.262.091 2.749.761.894TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.996.262.091 2.749.761.894DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar14 3.686.687 3.686.649Ertelenmiş Vergi Varlığı39 555.955 546.662TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.242.642 4.233.311TOPLAM VARLIKLAR3.000.504.733 2.753.995.205KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 270.593 1.406.351İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 270.593 1.406.351Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 595.309 473.419İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 595.309 473.419Ticari Borçlar7 2.938.574.607 2.689.735.999İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.938.574.607 2.689.735.999Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 60.683 97.988Diğer Borçlar9 1.514.285 2.530.169İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.514.285 2.530.169Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 8.284.374 8.496.279İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 8.284.374 8.496.279Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 0 510.301ARA TOPLAM2.949.299.851 2.703.250.506TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.949.299.851 2.703.250.506UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 288.481 422.130İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 288.481 422.130Uzun Vadeli Karşılıklar25 526.489 475.988Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 526.489 475.988TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER814.970 898.118TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.950.114.821 2.704.148.624ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.393.817 49.850.489Ödenmiş Sermaye30 15.000.000 15.000.000Sermaye Düzeltme Farkları30 -56.693 -56.693Geri Alınmış Paylar (-)30 -1.003.291 -1.003.291Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 11.500.000 11.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 -46.947 -46.947Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -46.947 -46.947Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -46.947 -46.947Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 1.514.775 1.514.775Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 22.942.645 11.389.669Net Dönem Karı veya Zararı41 543.328 11.552.976Kontrol Gücü Olmayan Paylar-3.905 -3.908TOPLAM ÖZKAYNAKLAR50.389.912 49.846.581TOPLAM KAYNAKLAR3.000.504.733 2.753.995.205Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 3.338.350 8.059.827TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.338.350 8.059.827BRÜT KAR (ZARAR)3.338.350 8.059.827Genel Yönetim Giderleri28,33 -2.958.628 -3.590.618Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 81.963 101.815Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -6.918 -40.882ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)454.767 4.530.142FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)454.767 4.530.142Finansman Gelirleri37 251.608 440.104Finansman Giderleri37 -172.334 -298.711SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)534.041 4.671.535Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri40 9.293 -1.723.458Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 0 -199.580Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 9.293 -1.523.878SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)543.334 2.948.077DÖNEM KARI (ZARARI)543.334 2.948.077Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3 -3Ana Ortaklık Payları543.331 2.948.080Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00000000 0,00200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)543.334 2.948.077Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3 -3Ana Ortaklık Payları543.331 2.948.080http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849963BIST