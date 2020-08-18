***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -12.760 1.030.080 2.730.746 10.643.618 39.831.700 -3.917 39.827.783Transferler0 0 0 0 0 0 10.643.618 -10.643.618 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 5.408.687 5.408.687 -5 5.408.682Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 5.408.687 5.408.687 -5 5.408.682Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -12.760 1.030.080 13.374.364 5.408.687 45.240.387 -3.922 45.236.465Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -46.947 1.514.775 11.389.668 11.552.976 49.850.488 -3.908 49.846.580Transferler11.552.976 -11.552.976Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-47.183 1.577.012 1.529.829 -16 1.529.813Dönem Karı (Zararı)1.577.012 1.577.012 -16 1.576.996Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-47.183 -47.183 -47.183Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -94.130 1.514.775 22.942.644 1.577.012 51.380.317 -3.924 51.376.393Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.909.250 2.894.163Dönem Karı (Zararı)1.576.996 5.408.682Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.576.996 5.408.682Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler681.232 1.712.164Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 110.973 114.597Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 36.622Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 36.622Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-9.674 32.868Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -9.674 32.868Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 579.933 1.528.077İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.388.167 -3.739.508Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler364.043.823 -218.971.552İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 364.043.823 -218.971.552Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler31.249.610 -11.305İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 31.249.610 -11.305Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 3.124.285 -20.837.631Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 1.151.748 -3.587.297Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-397.693.678 234.425.952İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -397.693.678 234.425.952Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)6 -1.097 28.757Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -697.109İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -697.109Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 1.862.377 2.118.724İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-348.901 3.791.953Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -469.597 3.791.953Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)11 120.696 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.646.395 3.381.338Vergi İadeleri (Ödemeleri)10 -737.145 -487.175YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-57.112 -138.844Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-57.112 -138.844Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -57.112 -138.844FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.605.045 -305.180Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.512.502Kredilerden Nakit Girişleri0 1.512.502Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.605.045 -1.817.682Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -1.605.045 -1.817.682YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.247.093 2.450.139Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.247.093 2.450.139DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 8.464.031 831.125DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 11.711.124 3.281.264Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 11.711.124 8.464.031Ticari Alacaklar5 2.254.998.178 2.619.042.001Diğer Alacaklar7 39.941.695 71.191.305Stoklar8 37.871.233 40.995.518Peşin Ödenmiş Giderler9 8.610.049 9.761.797Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar11 776.840 307.243ARA TOPLAM2.353.909.119 2.749.761.895TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.353.909.119 2.749.761.895DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar12 3.632.788 3.686.649Ertelenmiş Vergi Varlığı10 559.813 546.662TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.192.601 4.233.311TOPLAM VARLIKLAR2.358.101.720 2.753.995.206KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 687.937 1.394.547Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 0 473.419Diğer Finansal Yükümlülükler4 8.919 11.805Ticari Borçlar5 2.292.887.549 2.690.581.227Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6 95.859 97.988Diğer Borçlar7 1.206.133 1.206.133Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 10.358.656 8.496.279Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 352.933 510.302Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 600.536 478.808ARA TOPLAM2.306.198.522 2.703.250.508TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.306.198.522 2.703.250.508UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 0 422.130Uzun Vadeli Karşılıklar13 526.805 475.988Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar526.805 475.988TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER526.805 898.118TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.306.725.327 2.704.148.626ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.380.317 49.850.506Ödenmiş Sermaye14 15.000.000 15.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 -56.694 -56.693Geri Alınmış Paylar (-)14 -1.003.292 -1.003.291Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 11.500.000 11.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -94.130 -46.947Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 1.514.775 1.514.775Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 22.942.646 11.389.667Net Dönem Karı veya Zararı1.577.012 11.552.995Kontrol Gücü Olmayan Paylar-3.924 -3.926TOPLAM ÖZKAYNAKLAR51.376.393 49.846.580TOPLAM KAYNAKLAR2.358.101.720 2.753.995.206Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 8.121.158 13.087.246 4.782.808 5.027.419TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.121.158 13.087.246 4.782.808 5.027.419BRÜT KAR (ZARAR)8.121.158 13.087.246 4.782.808 5.027.419Genel Yönetim Giderleri20 -5.653.166 -5.905.886 -2.694.538 -2.315.268Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 643.335 10.514 561.372 -91.301Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -958.316 -40.807 -951.395 75ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.153.011 7.151.067 1.698.247 2.620.925FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.153.011 7.151.067 1.698.247 2.620.925Finansman Gelirleri22 388.121 1.127.822 136.513 687.718Finansman Giderleri22 -384.203 -717.425 -211.869 -418.714SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.156.929 7.561.464 1.622.891 2.889.929Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri10 -579.933 -2.152.782 -589.226 -429.324Dönem Vergi (Gideri) Geliri-579.776 -624.706 -579.776 -425.126Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-157 -1.528.076 -9.450 -4.198SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.576.996 5.408.682 1.033.665 2.460.605DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)1.576.996 5.408.682 1.033.665 2.460.605Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-16 -5 -19 -5Ana Ortaklık Payları1.577.012 5.408.687 1.033.684 2.460.610Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,00110000 0,00360000 0,00070000 0,00160000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-47.183 0 -47.183 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -60.491 0 -60.491 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler13.308 0 13.308 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 13.308 0 13.308 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-47.183 0 -47.183 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.529.813 5.408.682 986.482 2.460.605Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-16 -5 -19 -5Ana Ortaklık Payları1.529.829 5.408.687 986.501 2.460.610http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869755BIST