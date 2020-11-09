***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2020 19:25
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -12.760 1.030.080 2.730.746 10.643.618 39.831.700 -3.917 39.827.783
Transferler
10.643.618 -10.643.618
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.332.850 9.332.850 -7 9.332.843
Dönem Karı (Zararı)
9.332.850 9.332.850 -7 9.332.843
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -12.760 1.030.080 13.374.364 9.332.850 49.164.550 -3.924 49.160.626
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -46.947 1.514.775 11.389.668 11.552.995 49.850.508 -3.926 49.846.582
Transferler
11.552.995 -11.552.995
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.854 2.210.966 2.144.112 -19 2.144.093
Dönem Karı (Zararı)
2.210.966 2.210.966 -19 2.210.947
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.854 -66.854 -66.854
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -113.801 1.514.775 22.942.663 2.210.966 51.994.619 -3.945 51.990.674
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.571.043 3.905.723
Dönem Karı (Zararı)
2.210.947 9.332.843
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.210.947 9.332.843
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
957.703 1.802.609
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 165.986 175.083
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 36.622
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 36.622
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
39.850 69.077
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 39.850 69.077
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 751.867 1.521.827
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.565.831 -6.931.137
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.543.868 -187.185.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -1.543.868 -187.185.076
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.203.822 -11.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -25.203.822 -11.305
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -27.145.429 -24.305.428
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 1.291.724 27.355.082
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.512.385 174.706.650
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 57.512.385 174.706.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6 3.505 259.467
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -689.782
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -689.782
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 3.125 7.009.582
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-351.789 -4.070.327
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -474.628 -4.070.327
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
11 122.839 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.734.481 4.204.315
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -1.163.438 -298.592
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-57.112 -139.659
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-57.112 -139.659
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -57.112 -139.659
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.719.729 -212.131
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 762.855
Kredilerden Nakit Girişleri
0 762.855
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.719.729 -974.986
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -1.719.729 -974.986
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.794.202 3.553.933
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.794.202 3.553.933
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 8.464.031 831.125
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 13.258.233 4.385.058
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 13.258.233 8.464.031
Ticari Alacaklar
5 2.620.585.869 2.619.042.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.620.585.869 2.619.042.001
Diğer Alacaklar
7 96.395.127 71.191.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 96.395.127 71.191.305
Stoklar
8 68.140.947 40.995.518
Peşin Ödenmiş Giderler
9 8.470.073 9.761.797
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 8.470.073 9.761.797
Diğer Dönen Varlıklar
11 781.871 307.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 781.871 307.243
ARA TOPLAM
2.807.632.120 2.749.761.895
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.807.632.120 2.749.761.895
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
12 3.577.775 3.686.649
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 559.863 546.662
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.137.638 4.233.311
TOPLAM VARLIKLAR
2.811.769.758 2.753.995.206
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 576.645 1.394.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 576.645 1.394.547
Banka Kredileri
4 576.645 1.394.547
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 0 473.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 0 473.419
Banka Kredileri
4 0 473.419
Diğer Finansal Yükümlülükler
4 5.527 11.805
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
4 5.527 11.805
Ticari Borçlar
5 2.748.093.611 2.690.581.227
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.748.093.611 2.690.581.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 133.311 97.988
Diğer Borçlar
7 1.206.133 1.206.133
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.206.133 1.206.133
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 8.499.404 8.496.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 8.499.404 8.496.279
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 106.317 510.302
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 569.829 478.808
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 569.829 478.808
ARA TOPLAM
2.759.190.777 2.703.250.508
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.759.190.777 2.703.250.508
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 0 422.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 0 422.130
Banka Kredileri
4 0 422.130
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 588.307 475.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
588.307 475.988
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
588.307 898.118
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.759.779.084 2.704.148.626
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.994.619 49.850.506
Ödenmiş Sermaye
14 15.000.000 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 -56.693 -56.693
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -1.003.291 -1.003.291
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 11.500.000 11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -113.801 -46.947
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.514.775 1.514.775
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 22.942.663 11.389.667
Net Dönem Karı veya Zararı
2.210.966 11.552.995
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.945 -3.926
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.990.674 49.846.580
TOPLAM KAYNAKLAR
2.811.769.758 2.753.995.206
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 12.446.353 19.033.981 4.325.195 5.946.735
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.446.353 19.033.981 4.325.195 5.946.735
BRÜT KAR (ZARAR)
12.446.353 19.033.981 4.325.195 5.946.735
Genel Yönetim Giderleri
20 -8.150.221 -7.898.150 -2.497.055 -1.992.264
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 743.253 101.067 99.918 90.553
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.891.158 -41.009 -932.842 -202
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.148.227 11.195.889 995.216 4.044.822
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.148.227 11.195.889 995.216 4.044.822
Finansman Gelirleri
22 397.090 1.522.761 8.969 394.939
Finansman Giderleri
22 -569.261 -1.013.259 -185.058 -295.834
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.976.056 11.705.391 819.127 4.143.927
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-765.108 -2.372.548 -185.175 -219.766
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -759.453 -850.722 -179.677 -226.016
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -5.655 -1.521.826 -5.498 6.250
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.210.948 9.332.843 633.952 3.924.161
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.210.948 9.332.843 633.952 3.924.161
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-19 -7 -3 -2
Ana Ortaklık Payları
2.210.967 9.332.850 633.955 3.924.163
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-66.854 0 -19.671 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -85.710 0 -25.219 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18.856 0 5.548 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18.856 0 5.548 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-66.854 0 -19.671 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.144.094 9.332.843 614.281 3.924.161
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-19 -7 -3 -2
Ana Ortaklık Payları
2.144.113 9.332.850 614.284 3.924.163
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887366
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