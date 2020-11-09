***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -12.760 1.030.080 2.730.746 10.643.618 39.831.700 -3.917 39.827.783Transferler10.643.618 -10.643.618Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.332.850 9.332.850 -7 9.332.843Dönem Karı (Zararı)9.332.850 9.332.850 -7 9.332.843Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -12.760 1.030.080 13.374.364 9.332.850 49.164.550 -3.924 49.160.626Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -46.947 1.514.775 11.389.668 11.552.995 49.850.508 -3.926 49.846.582Transferler11.552.995 -11.552.995Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-66.854 2.210.966 2.144.112 -19 2.144.093Dönem Karı (Zararı)2.210.966 2.210.966 -19 2.210.947Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-66.854 -66.854 -66.854Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -113.801 1.514.775 22.942.663 2.210.966 51.994.619 -3.945 51.990.674Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.571.043 3.905.723Dönem Karı (Zararı)2.210.947 9.332.843Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.210.947 9.332.843Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler957.703 1.802.609Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 165.986 175.083Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 36.622Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 36.622Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler39.850 69.077Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 39.850 69.077Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 751.867 1.521.827İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.565.831 -6.931.137Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.543.868 -187.185.076İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -1.543.868 -187.185.076Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-25.203.822 -11.305İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -25.203.822 -11.305Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -27.145.429 -24.305.428Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 1.291.724 27.355.082Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler57.512.385 174.706.650İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 57.512.385 174.706.650Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)6 3.505 259.467Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -689.782İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -689.782Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 3.125 7.009.582İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-351.789 -4.070.327Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -474.628 -4.070.327Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)11 122.839 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.734.481 4.204.315Vergi İadeleri (Ödemeleri)10 -1.163.438 -298.592YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-57.112 -139.659Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-57.112 -139.659Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -57.112 -139.659FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.719.729 -212.131Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 762.855Kredilerden Nakit Girişleri0 762.855Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.719.729 -974.986Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -1.719.729 -974.986YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.794.202 3.553.933Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.794.202 3.553.933DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 8.464.031 831.125DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 13.258.233 4.385.058Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 13.258.233 8.464.031Ticari Alacaklar5 2.620.585.869 2.619.042.001İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.620.585.869 2.619.042.001Diğer Alacaklar7 96.395.127 71.191.305İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 96.395.127 71.191.305Stoklar8 68.140.947 40.995.518Peşin Ödenmiş Giderler9 8.470.073 9.761.797İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 8.470.073 9.761.797Diğer Dönen Varlıklar11 781.871 307.243İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 781.871 307.243ARA TOPLAM2.807.632.120 2.749.761.895TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.807.632.120 2.749.761.895DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar12 3.577.775 3.686.649Ertelenmiş Vergi Varlığı10 559.863 546.662TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.137.638 4.233.311TOPLAM VARLIKLAR2.811.769.758 2.753.995.206KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 576.645 1.394.547İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 576.645 1.394.547Banka Kredileri4 576.645 1.394.547Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 0 473.419İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 0 473.419Banka Kredileri4 0 473.419Diğer Finansal Yükümlülükler4 5.527 11.805Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler4 5.527 11.805Ticari Borçlar5 2.748.093.611 2.690.581.227İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.748.093.611 2.690.581.227Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6 133.311 97.988Diğer Borçlar7 1.206.133 1.206.133İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.206.133 1.206.133Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 8.499.404 8.496.279İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 8.499.404 8.496.279Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 106.317 510.302Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 569.829 478.808İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 569.829 478.808ARA TOPLAM2.759.190.777 2.703.250.508TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.759.190.777 2.703.250.508UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 0 422.130İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 0 422.130Banka Kredileri4 0 422.130Uzun Vadeli Karşılıklar13 588.307 475.988Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar588.307 475.988TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER588.307 898.118TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.759.779.084 2.704.148.626ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.994.619 49.850.506Ödenmiş Sermaye14 15.000.000 15.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 -56.693 -56.693Geri Alınmış Paylar (-)14 -1.003.291 -1.003.291Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 11.500.000 11.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -113.801 -46.947Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 1.514.775 1.514.775Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 22.942.663 11.389.667Net Dönem Karı veya Zararı2.210.966 11.552.995Kontrol Gücü Olmayan Paylar-3.945 -3.926TOPLAM ÖZKAYNAKLAR51.990.674 49.846.580TOPLAM KAYNAKLAR2.811.769.758 2.753.995.206Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 12.446.353 19.033.981 4.325.195 5.946.735TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.446.353 19.033.981 4.325.195 5.946.735BRÜT KAR (ZARAR)12.446.353 19.033.981 4.325.195 5.946.735Genel Yönetim Giderleri20 -8.150.221 -7.898.150 -2.497.055 -1.992.264Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 743.253 101.067 99.918 90.553Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.891.158 -41.009 -932.842 -202ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.148.227 11.195.889 995.216 4.044.822FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.148.227 11.195.889 995.216 4.044.822Finansman Gelirleri22 397.090 1.522.761 8.969 394.939Finansman Giderleri22 -569.261 -1.013.259 -185.058 -295.834SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.976.056 11.705.391 819.127 4.143.927Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-765.108 -2.372.548 -185.175 -219.766Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -759.453 -850.722 -179.677 -226.016Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 -5.655 -1.521.826 -5.498 6.250SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.210.948 9.332.843 633.952 3.924.161DÖNEM KARI (ZARARI)2.210.948 9.332.843 633.952 3.924.161Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-19 -7 -3 -2Ana Ortaklık Payları2.210.967 9.332.850 633.955 3.924.163Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-66.854 0 -19.671 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -85.710 0 -25.219 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18.856 0 5.548 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18.856 0 5.548 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-66.854 0 -19.671 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.144.094 9.332.843 614.281 3.924.161Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-19 -7 -3 -2Ana Ortaklık Payları2.144.113 9.332.850 614.284 3.924.163http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887366BIST