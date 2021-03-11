***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.500.000 56.693 1.003.291 11.500.000 -12.760 1.030.080 2.730.746 10.643.618 39.831.700 -3.917 39.827.783Transferler484.695 10.158.923 -10.643.618Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-34.187 11.552.995 11.518.806 -9 11.518.797Dönem Karı (Zararı)11.552.995 11.552.993 -9 11.552.984Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-34.187 -34.187 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 56.693 -1.003.291 11.500.000 -46.947 11.552.995 -11.552.995Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.998 3.206.071 66 3.199.805Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.998 -10.998 -10.998Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -57.945 1.514.775 22.942.664 3.206.071 53.045.579 -10.192 53.035.387Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.727.951 9.202.388Dönem Karı (Zararı)3.199.805 11.547.986Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.199.805 11.547.986Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.392.371 4.274.416Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 221.565 218.238Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.264.146 3.301.399Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 57.431 112.539Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 66.042Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5,7 2.140.673 3.188.860Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 -93.340 754.779İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.445.923 -5.279.140Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 291.630.070 -250.586.649İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)291.630.070 -250.586.649Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -24.067.699 7.375.050İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-24.067.699 7.375.050Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -36.683.323 -11.714.467Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 9.710.020 37.397.340Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -240.423.026 204.441.269İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-240.423.026 204.441.269Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)6 -196.494 2.000Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.894.149 -916.360İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.894.149 -916.360Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 -3.230.595 6.922.931İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -79.025 1.799.746Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-122.774 1.767.088Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)43.749 32.658Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.146.253 10.543.262Ödenen Temettüler18 -1.500.000Vergi İadeleri (Ödemeleri)10 581.698 159.126YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-76.091 -148.328Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-76.091 -148.328Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -76.091 -148.328FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.862.638 -1.293.655Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.502.740 11.441.518Kredilerden Nakit Girişleri4 10.502.740 11.441.518Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.365.378 -12.735.173Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -12.365.378 -12.735.173YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.789.222 7.760.405NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.789.222 7.760.405DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.464.031 703.626DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.253.253 8.464.031Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 11.253.253 8.464.031Ticari Alacaklar5 2.318.771.471 2.619.042.001İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.318.771.471 2.619.042.001Diğer Alacaklar7 94.610.258 71.191.305İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 94.610.258 71.191.305Stoklar8 77.678.841 40.995.518Peşin Ödenmiş Giderler9 7.200.310 9.761.797İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 7.200.310 9.761.797Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 876.880 0Diğer Dönen Varlıklar11 630.017 307.243İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 630.017 307.243ARA TOPLAM2.511.021.030 2.749.761.895TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.511.021.030 2.749.761.895DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar12 3.541.175 3.686.649Ertelenmiş Vergi Varlığı10 738.790 546.662TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.279.965 4.233.311TOPLAM VARLIKLAR2.515.300.995 2.753.995.206KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 1.394.547İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 1.394.547Banka Kredileri4 1.394.547Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 424.718 473.419İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 424.718 473.419Banka Kredileri4 424.718 473.419Diğer Finansal Yükümlülükler4 14.545 11.805Ticari Borçlar5 2.450.158.201 2.690.581.227İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.450.158.201 2.690.581.227Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6 108.410 97.988Diğer Borçlar7 3.100.282 1.206.133İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 3.100.282 1.206.133Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 5.265.684 8.496.279İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 5.265.684 8.496.279Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 2.078.159 510.302Kısa Vadeli Karşılıklar13 66.042Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 66.042Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 515.641 478.808İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 515.641 478.808ARA TOPLAM2.461.731.682 2.703.250.508TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.461.731.682 2.703.250.508UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 0 422.130İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 0 422.130Banka Kredileri4 0 422.130Uzun Vadeli Karşılıklar13 533.926 475.988Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 533.926 475.988TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER533.926 898.118TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.462.265.608 2.704.148.626ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar53.045.579 49.850.506Ödenmiş Sermaye14 15.000.000 15.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 -56.693 -56.693Geri Alınmış Paylar (-)14 -1.003.291 -1.003.291Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 11.500.000 11.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -57.945 -46.947Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 1.514.775 1.514.775Yasal Yedekler17 1.514.775 1.514.775Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 22.942.662 11.389.667Net Dönem Karı veya Zararı3.206.071 11.552.995Kontrol Gücü Olmayan Paylar-10.192 -3.926TOPLAM ÖZKAYNAKLAR53.035.387 49.846.580TOPLAM KAYNAKLAR2.515.300.995 2.753.995.206Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 17.705.030 26.094.665TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.705.030 26.094.665BRÜT KAR (ZARAR)17.705.030 26.094.665Genel Yönetim Giderleri20 -11.137.470 -11.369.345Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 1.172.944 1.682.781Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -2.691.962 -1.292.297ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.048.542 15.115.804FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.048.542 15.115.804Finansman Gelirleri22 697.319 0Finansman Giderleri22 -662.275 -836.527SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.083.586 14.279.277Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri10 -1.888.781 -2.731.291Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.078.159 -1.458.578Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri189.378 -1.272.713SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.194.805 11.547.986DÖNEM KARI (ZARARI)3.194.805 11.547.986Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-11.266 -5.009Ana Ortaklık Payları3.206.071 11.552.995Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-10.998 -34.187Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -13.748 -42.733Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10 2.750 8.546Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 2.750 8.546Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.998 -34.187TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.183.807 11.513.799Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-11.266 -5.009Ana Ortaklık Payları3.195.073 11.518.808http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917388BIST