***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.263.808 7.449.864Dönem Karı (Zararı)3.945.584 543.331Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.945.584 543.331Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.193.157 269.005Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15,16 246.812 55.463Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19 -1.511.211 50.501Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.511.211 50.501Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 172.334Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler0 172.334Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,28 71.242 -9.293İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.511.381 7.187.088Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 61.531.695 -230.280.101İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 61.531.695 -230.280.101Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.454.155İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.454.155Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 27.888.918 -10.261.591Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.624.741Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -115.635.940 248.838.608İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -115.635.940 248.838.608Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-37.305Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,21 2.175.599 -1.015.884İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8,21 2.175.599 -1.015.884Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-211.905İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13,20,21,32 25.551.109 -15.320Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13,20,21,32 25.551.109 -15.320Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.263.808 7.999.424Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 0 -549.560YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.480.861 -55.502Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15,16 -1.215.177 -55.502Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15,16 -1.215.177 -55.502Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri11 -5.265.684 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI564.384 -1.319.853Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 7.115 -1.135.758Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri6 7.115 -1.135.758Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7,8 516.321 -11.761Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7,8 516.321 -11.761Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)22 40.948 -172.334YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.652.669 6.074.509NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.652.669 6.074.509DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.253.253 8.464.031DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.600.584 14.538.540Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22-37 15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -46.947 1.514.775 11.389.669 11.552.976 49.850.489 -3.908 49.846.581Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerTransferler11.552.976 -11.552.976 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)543.328 543.328 3 543.331Dönem Sonu Bakiyeler22-37 15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -46.947 1.514.775 22.942.645 543.328 50.393.817 -3.905 50.389.912Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22-37 15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -57.944 -10.192 1.514.775 22.942.662 3.206.071 53.035.388 0 53.035.388Transferler-3.206.071 -3.206.071 0 -3.206.071Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)101.784 20.321 22.035 3.102.877 3.945.587 7.192.603 0 7.192.603Dönem Sonu Bakiyeler22-37 15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 43.840 10.129 1.536.810 26.045.539 3.945.587 57.021.920 57.021.920Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 9.600.585 11.253.253Ticari Alacaklar9 2.257.239.776 2.318.771.471İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 7.064 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 2.257.232.712 2.318.771.471Diğer Alacaklar10 77.455.404 94.610.258İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 77.455.404 94.610.258Stoklar12 49.789.923 77.678.841Peşin Ödenmiş Giderler13 86.521 7.200.310İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 86.521 7.200.310Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar32 28.073 876.880Diğer Dönen Varlıklar21 475.397 630.017İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar21 475.397 630.017ARA TOPLAM2.394.675.679 2.511.021.030TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.394.675.679 2.511.021.030DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar15 4.509.540 3.541.175Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 0 0Peşin Ödenmiş Giderler13 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı14 667.548 738.790Diğer Duran Varlıklar21 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.177.088 4.279.965TOPLAM VARLIKLAR2.399.852.767 2.515.300.995KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 7.115 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 7.115 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 955.584 424.718İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 955.584 424.718Diğer Finansal Yükümlülükler7 0 14.545Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler0 14.545Ticari Borçlar9 2.334.522.261 2.450.158.201İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 5.774 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 2.334.516.487 2.450.158.201Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 387.450 108.410Diğer Borçlar10 193.947 3.100.282İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 193.947 3.100.282Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler10 0 0Türev Araçlar0 0Devlet Teşvik ve Yardımları17 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 0 5.265.684İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 0 5.265.684Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 722.008 2.078.159Kısa Vadeli Karşılıklar19 455 66.042Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 455 66.042Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 5.597.574 515.641İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 5.597.574 515.641ARA TOPLAM2.342.386.394 2.461.731.682TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.342.386.394 2.461.731.682UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar9 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar10 0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar19 444.453 533.926Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar444.453 533.926Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler21 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER444.453 533.926TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER22 2.342.830.847 2.462.265.608ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar22 57.021.920 53.045.579Ödenmiş Sermaye15.000.000 15.000.000Sermaye Düzeltme Farkları22 -56.694 -56.693Geri Alınmış Paylar (-)22 -1.003.291 -1.003.291Paylara İlişkin Primler (İskontolar)22 11.500.000 11.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22 43.840 -57.945Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 43.840 -57.945Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22 10.129 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)22 10.129 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 1.536.810 1.514.775Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22 26.045.539 22.942.662Net Dönem Karı veya Zararı22 3.945.587 3.206.071Kontrol Gücü Olmayan Paylar22 0 -10.192TOPLAM ÖZKAYNAKLAR57.021.920 53.035.387TOPLAM KAYNAKLAR2.399.852.767 2.515.300.995Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 5.137.411 3.338.350Satışların Maliyeti23 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)23 5.137.411 3.338.350BRÜT KAR (ZARAR)5.137.411 3.338.350Genel Yönetim Giderleri24 -2.476.030 -2.958.628Pazarlama Giderleri24 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 5.285.282 81.963Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -3.089.990 -6.921ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.856.673 454.764Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.856.673 454.764Finansman Gelirleri0 251.608Finansman Giderleri27 -118.468 -172.334SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28 4.738.205 534.038Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri28 -792.618 9.293Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -721.376Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -71.242 9.293SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28 3.945.587 543.331DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)3.945.587 543.331Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3 3Ana Ortaklık Payları3.945.584 543.328Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına Kazanç 29 0,19000000 0,02000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar30 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.945.587 543.331Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3 3Ana Ortaklık Payları3.945.584 543.328http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936835BIST