***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -46.947 1.514.775 11.389.667 11.552.995 49.850.506 -3.926 49.846.580Transferler11.552.995 -11.552.995Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-66.854 2.210.967 2.144.113 -19 2.144.094Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -113.801 1.514.775 22.942.662 2.210.967 51.994.619 -3.945 51.990.674Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -57.944 1.514.775 22.942.662 3.206.071 53.045.575 10.129 53.055.704Transferler-3.206.071 -3.206.071 -3.206.071Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)126.870 384.213 2.740.699 9.678.968 12.930.750 12.930.750Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 68.926 1.898.988 25.683.361 9.678.968 62.770.254 10.129 62.780.383Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.952.326 6.571.043Dönem Karı (Zararı)9.678.968 2.210.948Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler623.656 957.703Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler177.439 165.986Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler673.975 39.850Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-227.758 751.867İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7.649.702 3.267.476Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-702.401.843 -1.543.868Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -25.203.822Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-35.544.079 -27.145.429Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler766.584.139 57.512.384Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.983.237 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-22.971.752 -351.789Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.952.326 6.436.127Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -1.163.438Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 1.298.354YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.539.075 -57.112Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.273.391 -57.112Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri-5.265.684 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-73.711 -1.719.729Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-139.741 -1.719.729Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)66.030 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.339.540 4.794.202NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.339.540 4.794.202DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.253.253 8.464.031DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.592.793 13.258.233Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22.592.793 11.253.253Ticari Alacaklar3.021.173.314 2.318.771.471İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7.905 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.021.165.409 2.318.771.471Diğer Alacaklar123.605.856 94.610.258İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar123.605.856 94.610.258Stoklar113.222.920 77.678.841Peşin Ödenmiş Giderler36.047 7.200.310Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.029.673 876.880Diğer Dönen Varlıklar790.771 630.017ARA TOPLAM3.283.451.374 2.511.021.030TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.283.451.374 2.511.021.030DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar4.637.128 3.541.175Peşin Ödenmiş Giderler11.000 0Ertelenmiş Vergi Varlığı966.548 738.790TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.614.676 4.279.965TOPLAM VARLIKLAR3.289.066.050 2.515.300.995KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları295.496 424.718Diğer Finansal Yükümlülükler4.027 14.545Ticari Borçlar3.216.742.340 2.450.158.201İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.216.742.340 2.450.158.201Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar292.541 108.410Diğer Borçlar1.585 3.100.282İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.585 3.100.282Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 5.265.684Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.645.917 2.078.159Kısa Vadeli Karşılıklar294 66.042Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar294 66.042Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.597.575 515.641ARA TOPLAM3.225.579.775 2.461.731.682TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.225.579.775 2.461.731.682UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar705.892 533.926Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar705.892 533.926TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER705.892 533.926TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.226.285.667 2.462.265.608ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar62.770.254 53.045.579Ödenmiş Sermaye15.000.000 15.000.000Sermaye Düzeltme Farkları-56.694 -56.693Geri Alınmış Paylar (-)-1.003.292 -1.003.291Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11.500.000 11.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)68.926 -57.945Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)68.926 -57.945Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.898.988 1.514.775Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları25.683.361 22.942.662Net Dönem Karı veya Zararı9.678.965 3.206.071Kontrol Gücü Olmayan Paylar10.129 -10.192TOPLAM ÖZKAYNAKLAR62.780.383 53.035.387TOPLAM KAYNAKLAR3.289.066.050 2.515.300.995Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16.559.689 12.446.353 4.254.888 4.325.195Satışların Maliyeti-320.401 0 -320.402 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.239.288 12.446.353 3.934.486 4.325.195BRÜT KAR (ZARAR)16.239.288 12.446.353 3.934.486 4.325.195Genel Yönetim Giderleri-9.042.645 -8.150.221 -2.768.133 -2.497.055Pazarlama Giderleri-13.945 0 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5.965.864 743.253 2.845.009 99.918Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-768.362 -1.891.158 -479.795 -932.842ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.380.200 3.148.227 3.531.567 995.216FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.380.200 3.148.227 3.531.567 995.216Finansman Gelirleri397.090 0 8.969Finansman Giderleri-283.706 -569.261 -93.246 -185.058SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.096.494 2.976.056 3.438.321 819.127Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.417.526 -765.108 -392.584 -185.175Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.645.284 -759.453 -712.690 -179.677Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri227.758 -5.655 320.106 -5.498SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.678.968 2.210.948 3.045.737 633.952DÖNEM KARI (ZARARI)9.678.968 2.210.948 3.045.737 633.952Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-11.266 -19 0 -3Ana Ortaklık Payları9.690.234 2.210.967 3.045.737 633.955Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-10.999 -66.854 0 -19.671Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.748 -85.710 0 -25.219Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-1Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.750 18.856 0 5.548Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.750 18.856 0 5.548Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.999 -66.854 0 -19.671TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.667.969 2.144.094 3.045.737 614.281Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -19 0 -3Ana Ortaklık Payları9.667.969 2.144.113 3.045.737 614.284http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975874BIST