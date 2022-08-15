***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 -56.694 -1.003.291 11.500.000 -57.944 1.514.775 22.942.662 3.206.071 53.045.579 -10.192 53.035.387Transferler-3.206.071 -3.206.071 20.320 -3.185.751Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)126.870 384.213 2.740.699 6.633.231 9.885.012 9.885.012Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 -56.694 -1.003.291 11.500.000 68.926 1.898.988 25.683.361 6.633.231 59.724.520 10.128 59.734.648Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 -56.694 -1.003.291 11.500.000 426.543 1.898.982 25.687.951 13.519.616 66.973.106 5.620 66.978.726Transferler-13.519.616 -13.519.616 -13.519.616Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)56.694 -82.789 -56.694 11.842.032 8.240.418 19.999.661 13.300 20.012.961Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 -1.003.292 11.500.000 343.754 1.842.288 37.529.982 8.240.418 73.453.151 18.920 73.472.071Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.533.158 8.389.941Dönem Karı (Zararı)8.253.718 6.633.231Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.034.824 15.797Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler41.554 41.269Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler880.798 -117.820Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler112.472 92.348İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.755.384 1.740.913Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.166.753.872 -464.839.237Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-27.062.575 -16.420.416Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.248.215.838 482.529.042Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.653.360 3.366.536İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-57.808.135 -2.895.012Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.533.158 8.389.941YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI297.731 -6.498.948Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri297.731Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.233.264Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit GirişleriDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-5.265.684FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.080.253 245.997Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 179.966Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-319.879 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.760.374 66.031YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.750.636 2.136.990NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.750.636 2.136.990DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.874.037 11.253.253DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.624.673 13.390.243Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri15.624.673 9.874.037Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar4.789.995.986 2.623.242.113İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.789.995.986 2.623.242.113Diğer Alacaklar190.686.960 142.413.129İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar190.686.960 142.413.129Stoklar205.845.023 178.782.448Peşin Ödenmiş Giderler10.805.892 1.872.000Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.082.329 193Diğer Dönen Varlıklar1.120.389 1.260.788ARA TOPLAM5.215.161.252 2.957.444.708TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.215.161.252 2.957.444.708DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar5.254.916 5.594.201Peşin Ödenmiş Giderler497.103 592.420Ertelenmiş Vergi Varlığı142.575 255.047TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.894.594 6.441.668TOPLAM VARLIKLAR5.221.055.846 2.963.886.376KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları137.477Diğer Finansal Yükümlülükler681.239 767.968Ticari Borçlar5.129.120.606 2.880.904.768İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9.705.341 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.119.415.265 2.880.904.768Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar935.898 689.889Diğer Borçlar3.009.599 1.301.754İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.009.599 1.301.754Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.195.590 1.581.318Kısa Vadeli Karşılıklar175Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.194.568 10.249.054ARA TOPLAM5.146.137.500 2.895.632.403TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.146.137.500 2.895.632.403UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar496.748 592.421Uzun Vadeli Karşılıklar949.527 682.826Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar949.527 682.826TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.446.275 1.275.247TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.147.583.775 2.896.907.650ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar73.453.151 66.973.106Ödenmiş Sermaye15.000.000 15.000.000Sermaye Düzeltme Farkları-56.694Geri Alınmış Paylar (-)-1.003.292 -1.003.292Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11.500.000 11.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)343.754 426.543Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)343.754 426.543Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.842.288 1.898.982Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları37.529.982 25.687.951Net Dönem Karı veya Zararı8.240.419 13.519.616Kontrol Gücü Olmayan Paylar18.920 5.620TOPLAM ÖZKAYNAKLAR73.472.071 66.978.726TOPLAM KAYNAKLAR5.221.055.846 2.963.886.376Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26.085.172 12.304.802 15.468.256 7.167.391Satışların Maliyeti-8.573.174 0 -6.120.190 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.511.998 12.304.802 9.348.066 7.167.391BRÜT KAR (ZARAR)17.511.998 12.304.802 9.348.066 7.167.391Genel Yönetim Giderleri-8.595.234 -6.274.512 -5.013.985 -3.798.482Pazarlama Giderleri-170.396 -13.945 -23.496 -13.945Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.449.757 3.120.855 1.844.155 2.801.422Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-388.215 -288.568 -269.190 -2.164.427ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.807.910 8.848.632 5.885.550 3.991.959FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.807.910 8.848.632 5.885.550 3.991.959Finansman Giderleri-248.004 -190.460 -130.623 -71.991SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.559.906 8.658.172 5.754.927 3.919.968Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.306.188 -2.024.942 -1.284.019 -1.232.324Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.193.716 -1.932.594 -1.270.935 -1.211.218Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-112.472 -92.348 -13.084 -21.106SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.253.718 6.633.230 4.470.908 2.687.644DÖNEM KARI (ZARARI)8.253.718 6.633.230 4.470.908 2.687.644Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13.300 -11.266 10.908 -11.269Ana Ortaklık Payları8.240.418 6.644.496 4.460.000 2.698.913Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00550000 0,00440000 0,00300000 0,00180000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-101.830 -10.999 -90.832 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-82.789 -13.749 -69.041 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-19.041 2.750 -21.791 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-19.041 2.750 -21.791 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 -20.321Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 -20.321Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 -20.321Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-101.830 -10.999 -90.832 -20.321TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.151.888 6.622.231 4.380.076 2.667.323Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-101.830 0 -90.832 0Ana Ortaklık Payları8.253.718 6.622.231 4.470.908 2.667.323http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055545BIST