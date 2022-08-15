***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
15.08.2022 18:12
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -56.694 -1.003.291 11.500.000 -57.944 1.514.775 22.942.662 3.206.071 53.045.579 -10.192 53.035.387
Transferler
-3.206.071 -3.206.071 20.320 -3.185.751
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
126.870 384.213 2.740.699 6.633.231 9.885.012 9.885.012
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -56.694 -1.003.291 11.500.000 68.926 1.898.988 25.683.361 6.633.231 59.724.520 10.128 59.734.648
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -56.694 -1.003.291 11.500.000 426.543 1.898.982 25.687.951 13.519.616 66.973.106 5.620 66.978.726
Transferler
-13.519.616 -13.519.616 -13.519.616
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
56.694 -82.789 -56.694 11.842.032 8.240.418 19.999.661 13.300 20.012.961
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -1.003.292 11.500.000 343.754 1.842.288 37.529.982 8.240.418 73.453.151 18.920 73.472.071
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.533.158 8.389.941
Dönem Karı (Zararı)
8.253.718 6.633.231
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.034.824 15.797
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41.554 41.269
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
880.798 -117.820
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
112.472 92.348
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.755.384 1.740.913
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.166.753.872 -464.839.237
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.062.575 -16.420.416
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.248.215.838 482.529.042
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.653.360 3.366.536
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.808.135 -2.895.012
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.533.158 8.389.941
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
297.731 -6.498.948
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
297.731
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.233.264
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.265.684
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.080.253 245.997
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 179.966
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-319.879 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.760.374 66.031
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.750.636 2.136.990
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.750.636 2.136.990
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.874.037 11.253.253
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.624.673 13.390.243
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
15.624.673 9.874.037
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
4.789.995.986 2.623.242.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.789.995.986 2.623.242.113
Diğer Alacaklar
190.686.960 142.413.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
190.686.960 142.413.129
Stoklar
205.845.023 178.782.448
Peşin Ödenmiş Giderler
10.805.892 1.872.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.082.329 193
Diğer Dönen Varlıklar
1.120.389 1.260.788
ARA TOPLAM
5.215.161.252 2.957.444.708
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.215.161.252 2.957.444.708
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
5.254.916 5.594.201
Peşin Ödenmiş Giderler
497.103 592.420
Ertelenmiş Vergi Varlığı
142.575 255.047
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.894.594 6.441.668
TOPLAM VARLIKLAR
5.221.055.846 2.963.886.376
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
137.477
Diğer Finansal Yükümlülükler
681.239 767.968
Ticari Borçlar
5.129.120.606 2.880.904.768
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9.705.341 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.119.415.265 2.880.904.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
935.898 689.889
Diğer Borçlar
3.009.599 1.301.754
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.009.599 1.301.754
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.195.590 1.581.318
Kısa Vadeli Karşılıklar
175
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.194.568 10.249.054
ARA TOPLAM
5.146.137.500 2.895.632.403
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.146.137.500 2.895.632.403
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
496.748 592.421
Uzun Vadeli Karşılıklar
949.527 682.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
949.527 682.826
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.446.275 1.275.247
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.147.583.775 2.896.907.650
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
73.453.151 66.973.106
Ödenmiş Sermaye
15.000.000 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
-56.694
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.003.292 -1.003.292
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.500.000 11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
343.754 426.543
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
343.754 426.543
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.842.288 1.898.982
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
37.529.982 25.687.951
Net Dönem Karı veya Zararı
8.240.419 13.519.616
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18.920 5.620
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
73.472.071 66.978.726
TOPLAM KAYNAKLAR
5.221.055.846 2.963.886.376
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
26.085.172 12.304.802 15.468.256 7.167.391
Satışların Maliyeti
-8.573.174 0 -6.120.190 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.511.998 12.304.802 9.348.066 7.167.391
BRÜT KAR (ZARAR)
17.511.998 12.304.802 9.348.066 7.167.391
Genel Yönetim Giderleri
-8.595.234 -6.274.512 -5.013.985 -3.798.482
Pazarlama Giderleri
-170.396 -13.945 -23.496 -13.945
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.449.757 3.120.855 1.844.155 2.801.422
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-388.215 -288.568 -269.190 -2.164.427
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.807.910 8.848.632 5.885.550 3.991.959
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.807.910 8.848.632 5.885.550 3.991.959
Finansman Giderleri
-248.004 -190.460 -130.623 -71.991
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.559.906 8.658.172 5.754.927 3.919.968
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.306.188 -2.024.942 -1.284.019 -1.232.324
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.193.716 -1.932.594 -1.270.935 -1.211.218
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-112.472 -92.348 -13.084 -21.106
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.253.718 6.633.230 4.470.908 2.687.644
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.253.718 6.633.230 4.470.908 2.687.644
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.300 -11.266 10.908 -11.269
Ana Ortaklık Payları
8.240.418 6.644.496 4.460.000 2.698.913
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00550000 0,00440000 0,00300000 0,00180000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-101.830 -10.999 -90.832 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-82.789 -13.749 -69.041 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-19.041 2.750 -21.791 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-19.041 2.750 -21.791 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 -20.321
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 -20.321
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 -20.321
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-101.830 -10.999 -90.832 -20.321
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.151.888 6.622.231 4.380.076 2.667.323
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-101.830 0 -90.832 0
Ana Ortaklık Payları
8.253.718 6.622.231 4.470.908 2.667.323
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055545
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