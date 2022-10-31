***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2022 18:12
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -57.944 1.514.775 22.942.662 3.206.071 53.045.578 -10.192 53.035.386
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-3.206.071 -3.206.071 0 -3.206.071
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
126.870 384.207 2.745.330 9.678.927 12.935.334 15.737 12.951.071
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 68.926 1.898.982 25.687.992 9.678.927 62.774.841 5.545 62.780.386
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 426.543 1.898.982 25.687.951 13.519.616 66.973.106 5.620 66.978.726
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-13.519.616 -13.519.616 0 -13.519.616
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
136.444 11.842.031 12.056.053 24.034.528 17.248 24.051.776
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 562.987 1.898.982 37.529.982 12.056.053 77.488.018 22.868 77.510.886
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.313.987 17.952.325
Dönem Karı (Zararı)
12.056.053 9.678.968
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.056.053 9.678.968
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.555.425 623.655
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
136.444 177.438
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.371.645 673.975
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47.336 -227.758
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.297.491 7.649.702
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.757.683.781 -702.401.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.757.683.781 -702.401.843
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-35.662.419 -35.544.079
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.891.155.618 766.584.139
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.891.155.618 766.584.139
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.793 1.983.237
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-26.793 1.983.237
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-103.080.116 -22.971.752
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.313.987 17.952.325
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-90.059 -6.539.075
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-90.059 -1.273.391
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
-5.265.684
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.476.351 -73.710
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-952.457 -139.741
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.519
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-952.457 -129.222
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.523.894 66.031
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.747.577 11.339.540
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.747.577 11.339.540
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.874.037 11.253.253
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.621.614 22.592.793
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16.621.614 9.874.037
Ticari Alacaklar
5.380.925.894 2.623.242.113
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.380.925.894 2.623.242.113
Diğer Alacaklar
236.466.080 142.413.129
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
236.466.080 142.413.129
Stoklar
214.444.867 178.782.448
Peşin Ödenmiş Giderler
4.829.064 1.872.000
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.829.064 1.872.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.429.073 193
Diğer Dönen Varlıklar
5.314.413 1.260.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.314.413 1.260.787
ARA TOPLAM
5.861.031.005 2.957.444.707
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.861.031.005 2.957.444.707
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
5.547.816 5.594.201
Diğer Maddi Duran Varlıklar
5.547.816 5.594.201
Peşin Ödenmiş Giderler
46.372 592.421
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
46.372 592.421
Ertelenmiş Vergi Varlığı
207.712 255.047
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.801.900 6.441.669
TOPLAM VARLIKLAR
5.866.832.905 2.963.886.376
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
137.477
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
137.477
Diğer Finansal Yükümlülükler
545.409 767.968
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
545.409 767.968
Ticari Borçlar
5.772.060.385 2.880.904.768
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22.772
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.772.037.613 2.880.904.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
556.245 689.889
Diğer Borçlar
2.156.894 1.301.754
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.156.894 1.301.754
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.439.697 1.581.318
Kısa Vadeli Karşılıklar
175
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
175
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.367.122 10.249.054
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.367.122 10.249.054
ARA TOPLAM
5.788.125.752 2.895.632.403
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.788.125.752 2.895.632.403
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
592.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
592.421
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.196.267 682.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.196.267 682.826
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.196.267 1.275.247
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.789.322.019 2.896.907.650
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
77.488.018 66.973.106
Ödenmiş Sermaye
15.000.000 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
-56.694 -56.694
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.003.292 -1.003.292
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.500.000 11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
562.987 426.543
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
562.987 426.543
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
562.987 426.543
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.898.982 1.898.982
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
1.898.982 1.898.982
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
37.529.982 25.687.951
Net Dönem Karı veya Zararı
12.056.053 13.519.616
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.868 5.620
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
77.510.886 66.978.726
TOPLAM KAYNAKLAR
5.866.832.905 2.963.886.376
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 34.927.791 16.559.689 8.842.620 4.254.888
Satışların Maliyeti
23 -8.551.777 -320.401 21.397 -320.401
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.376.014 16.239.288 8.864.017 3.934.487
BRÜT KAR (ZARAR)
26.376.014 16.239.288 8.864.017 3.934.487
Genel Yönetim Giderleri
24 -14.183.054 -9.042.645 -5.587.820 -2.768.133
Pazarlama Giderleri
24 -170.396 -13.945 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 4.319.978 5.965.864 1.870.221 2.845.009
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -356.957 -768.362 31.257 -479.796
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.985.585 12.380.200 5.177.675 3.531.567
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.985.585 12.380.200 5.177.675 3.531.567
Finansman Giderleri
27 -427.124 -283.706 -179.121 -93.246
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28 15.558.461 12.096.494 4.998.554 3.438.321
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.485.160 -2.417.526 -1.178.971 -392.584
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -3.437.824 -2.645.284 -1.244.107 -712.690
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -47.336 227.758 65.136 320.106
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28 12.073.301 9.678.968 3.819.583 3.045.737
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.073.301 9.678.968 3.819.583 3.045.737
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.248 41 3.949 0
Ana Ortaklık Payları
12.056.053 9.678.927 3.815.634 3.045.737
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 0,00200000 0,00600000 -0,54800000 0,00200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30 -21.215 -10.999 80.615 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.248 -13.748 65.541 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -1 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.967 2.750 15.074 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.967 2.750 15.074 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.215 -10.999 80.615 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.052.086 9.667.969 3.900.198 3.045.737
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-21.215 0 80.615 0
Ana Ortaklık Payları
12.073.301 9.667.969 3.819.583 3.045.737
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075373
BIST