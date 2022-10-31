***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -57.944 1.514.775 22.942.662 3.206.071 53.045.578 -10.192 53.035.386Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-3.206.071 -3.206.071 0 -3.206.071Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)126.870 384.207 2.745.330 9.678.927 12.935.334 15.737 12.951.071Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 68.926 1.898.982 25.687.992 9.678.927 62.774.841 5.545 62.780.386Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 426.543 1.898.982 25.687.951 13.519.616 66.973.106 5.620 66.978.726Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-13.519.616 -13.519.616 0 -13.519.616Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)136.444 11.842.031 12.056.053 24.034.528 17.248 24.051.776Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 562.987 1.898.982 37.529.982 12.056.053 77.488.018 22.868 77.510.886Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.313.987 17.952.325Dönem Karı (Zararı)12.056.053 9.678.968Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)12.056.053 9.678.968Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.555.425 623.655Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler136.444 177.438Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.371.645 673.975Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler47.336 -227.758İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.297.491 7.649.702Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.757.683.781 -702.401.843İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.757.683.781 -702.401.843Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-35.662.419 -35.544.079Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.891.155.618 766.584.139İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.891.155.618 766.584.139Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-26.793 1.983.237İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-26.793 1.983.237İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-103.080.116 -22.971.752Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.313.987 17.952.325YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-90.059 -6.539.075Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-90.059 -1.273.391Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri-5.265.684FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.476.351 -73.710Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-952.457 -139.741Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.519Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-952.457 -129.222Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.523.894 66.031YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.747.577 11.339.540NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.747.577 11.339.540DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.874.037 11.253.253DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.621.614 22.592.793Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16.621.614 9.874.037Ticari Alacaklar5.380.925.894 2.623.242.113İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.380.925.894 2.623.242.113Diğer Alacaklar236.466.080 142.413.129İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar236.466.080 142.413.129Stoklar214.444.867 178.782.448Peşin Ödenmiş Giderler4.829.064 1.872.000İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderlerİlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.829.064 1.872.000Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.429.073 193Diğer Dönen Varlıklar5.314.413 1.260.787İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar5.314.413 1.260.787ARA TOPLAM5.861.031.005 2.957.444.707TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.861.031.005 2.957.444.707DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar5.547.816 5.594.201Diğer Maddi Duran Varlıklar5.547.816 5.594.201Peşin Ödenmiş Giderler46.372 592.421İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler46.372 592.421Ertelenmiş Vergi Varlığı207.712 255.047TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.801.900 6.441.669TOPLAM VARLIKLAR5.866.832.905 2.963.886.376KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları137.477İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları137.477Diğer Finansal Yükümlülükler545.409 767.968Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler545.409 767.968Ticari Borçlar5.772.060.385 2.880.904.768İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22.772İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.772.037.613 2.880.904.768Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar556.245 689.889Diğer Borçlar2.156.894 1.301.754İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.156.894 1.301.754Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.439.697 1.581.318Kısa Vadeli Karşılıklar175Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar175Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.367.122 10.249.054İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.367.122 10.249.054ARA TOPLAM5.788.125.752 2.895.632.403TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.788.125.752 2.895.632.403UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar592.421İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar592.421Uzun Vadeli Karşılıklar1.196.267 682.826Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.196.267 682.826TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.196.267 1.275.247TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.789.322.019 2.896.907.650ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar77.488.018 66.973.106Ödenmiş Sermaye15.000.000 15.000.000Sermaye Düzeltme Farkları-56.694 -56.694Geri Alınmış Paylar (-)-1.003.292 -1.003.292Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11.500.000 11.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)562.987 426.543Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)562.987 426.543Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)562.987 426.543Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.898.982 1.898.982Diğer Kısıtlanmış Yedekler1.898.982 1.898.982Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları37.529.982 25.687.951Net Dönem Karı veya Zararı12.056.053 13.519.616Kontrol Gücü Olmayan Paylar22.868 5.620TOPLAM ÖZKAYNAKLAR77.510.886 66.978.726TOPLAM KAYNAKLAR5.866.832.905 2.963.886.376Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 34.927.791 16.559.689 8.842.620 4.254.888Satışların Maliyeti23 -8.551.777 -320.401 21.397 -320.401TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)26.376.014 16.239.288 8.864.017 3.934.487BRÜT KAR (ZARAR)26.376.014 16.239.288 8.864.017 3.934.487Genel Yönetim Giderleri24 -14.183.054 -9.042.645 -5.587.820 -2.768.133Pazarlama Giderleri24 -170.396 -13.945 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 4.319.978 5.965.864 1.870.221 2.845.009Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -356.957 -768.362 31.257 -479.796ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.985.585 12.380.200 5.177.675 3.531.567FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.985.585 12.380.200 5.177.675 3.531.567Finansman Giderleri27 -427.124 -283.706 -179.121 -93.246SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28 15.558.461 12.096.494 4.998.554 3.438.321Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.485.160 -2.417.526 -1.178.971 -392.584Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -3.437.824 -2.645.284 -1.244.107 -712.690Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -47.336 227.758 65.136 320.106SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28 12.073.301 9.678.968 3.819.583 3.045.737DÖNEM KARI (ZARARI)12.073.301 9.678.968 3.819.583 3.045.737Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar17.248 41 3.949 0Ana Ortaklık Payları12.056.053 9.678.927 3.815.634 3.045.737Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 0,00200000 0,00600000 -0,54800000 0,00200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar30 -21.215 -10.999 80.615 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.248 -13.748 65.541 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 -1 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.967 2.750 15.074 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-3.967 2.750 15.074 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-21.215 -10.999 80.615 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.052.086 9.667.969 3.900.198 3.045.737Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-21.215 0 80.615 0Ana Ortaklık Payları12.073.301 9.667.969 3.819.583 3.045.737http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075373BIST