***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021-30.09.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarKonsolide Finansal Durum Tablosu, Konsolide Kar Veya Zarar Tablosu, Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu ve Finansal Tablo DipnotlarıDeğişikliğin Nedeni30/09/2021 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara" ilişkin olarak kontrol gücü olmayan paylar tutarı sehven önceki dönem ile aynı kalmıştır.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiSöz konusu değişikliğin Net Dönem Karına Etkisi bulunmamaktadır.Açıklamalar08/11/2021 tarihinde kamuya açıklanmış olan "01.01.2021 – 30/09/2021 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara" ilişkin olarak kontrol gücü olmayan paylar tutarı sehven önceki dönem ile aynı kalmıştır. Yaptığımız değişiklik dönem net karını etkilememekle birlikte yalnızca özkaynak içerisindeki sınıflamayı değiştirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979874BIST