***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
26.11.2021 17:45
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021-30.09.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Konsolide Finansal Durum Tablosu, Konsolide Kar Veya Zarar Tablosu, Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu ve Finansal Tablo Dipnotları
Değişikliğin Nedeni
30/09/2021 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara" ilişkin olarak kontrol gücü olmayan paylar tutarı sehven önceki dönem ile aynı kalmıştır.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Söz konusu değişikliğin Net Dönem Karına Etkisi bulunmamaktadır.
Açıklamalar
08/11/2021 tarihinde kamuya açıklanmış olan "01.01.2021 – 30/09/2021 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara" ilişkin olarak kontrol gücü olmayan paylar tutarı sehven önceki dönem ile aynı kalmıştır. Yaptığımız değişiklik dönem net karını etkilememekle birlikte yalnızca özkaynak içerisindeki sınıflamayı değiştirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979874
BIST
18:051.776
En Yüksek
|Değişim
|: -2,35%
|| -42,82
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.761
18:0512,4731
En Yüksek
|Değişim
|: 3,94%
|| 0,4733
|Açılış
|: 12,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,6862
En Düşük
11,9402
18:0514,1154
En Yüksek
|Değişim
|: 4,81%
|| 0,6480
|Açılış
|: 13,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
14,3282
En Düşük
13,3965
18:05718,93
En Yüksek
|Değişim
|: 4,15%
|| 28,63
|Açılış
|: 718,89
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
737,01
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|63,25
|5.361.240
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.914.810
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|137.303.637
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|28.206.877
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|23.094.227
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.625.622
|% -9,98
|
|DURDO
|20,86
|71.276.025
|% -9,93
|
|SNKRN
|25,22
|802.455
|% -9,93
|
|PGSUS
|88,30
|668.560.100
|% -9,81
|
|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% -9,53
|
|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% -9,53
|
|GARAN
|11,44
|1.948.647.887
|% -2,56
|
|SASA
|39,42
|1.757.757.931
|% 0,72
|
|SISE
|11,94
|1.580.237.488
|% 0,17
|
|YKBNK
|3,19
|1.361.553.517
|% -4,20
|
|YKBNK
|3,19
|1.361.553.517
|% -4,20
|
|EKGYO
|2,22
|897.333.388
|% 0,45
|
|HALKB
|4,88
|1.332.476.337
|% -7,05
|
|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% -9,53
|
|ODAS
|1,54
|308.041.733
|% -4,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3992
|12,4731
|% 3,94
|
|Euro
|14,0354
|14,1154
|% 4,81
|
|Sterlin
|16,5132
|16,5960
|% 3,60
|
|Frank
|13,4203
|13,5012
|% 5,09
|
|Riyal
|3,3023
|3,3188
|% 3,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|7,36
|
|Altın Gr.
|719
|719
|28,59
|
|Cumhuriyet
|4.746
|4.818
|198,00
|
|Tam
|4.720
|4.844
|195,58
|
|Yarım
|2.281
|2.343
|94,61
|
|Çeyrek
|1.144
|1.171
|47,30
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|9,27
|9,28
|0,16
|
|B. Petrol
|73,69
|73,69
|-8,53
|