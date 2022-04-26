***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 26.04.2022Genel Kurul Tarihi 05.05.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KÜÇÜKÇEKMECEAdres Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu Capital Tower No:9 Kat : 1 HalkalıGündem Maddeleri1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nın ve Hazır Bulunanlar Listesi ‘nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve görüşülmesi,4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması5 - 2021 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,9 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti10 - Yönetim Kurulu'nun Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 2022 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,11 - Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,12 - Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Şirket tarafından 2022 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,13 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı "Sermaye ve Payların Türü" maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavan tutarının 50.000.000,00 TL'den 100.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2022-2026 yılları arasında geçerli olmak üzere uzatılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı "Sermaye ve Payların Türü" maddesinin bu doğrultuda değiştirilmesi için Genel Kurul'un onayına sunulması,16 - İlişkili taraflar ile ilgili işlemler hakkında genel kurulun bilgi verilmesi,17 - Dilek ve öneriler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Olağan Genel Kurul Davet - Vekaletname.pdf - İlan MetniEK: 3 SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023774BIST