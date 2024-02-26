Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

26.02.2024 18:10
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
22.01.2014 - 27.02.2023
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Pay geri alım programı dahilinde alınan 100.000TL nominal değerdeki TGSAS paylarının Borsa İstanbul'da satışı 26.02.2024 tarihinde pay başına 44.34TL ortalama fiyatla gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte şirketimiz tarafından geri alınan payların şirket sermayesindeki oranı 26.02.2024 tarihi itibarıyla %0'a düşmüştür.
Şirketimizin 27.02.2023 tarihli geri alım programı devam etmektedir.
Saygılarımızla,

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
TGSAS 26/02/2024 100.000 % 0,666 44,335 % 0 3.854.437,94 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252019


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:059.334
Değişim :  -0,43% |  -40,07
Açılış :  9.411  
Önceki Kapanış :  9.374  
En Düşük
9.319 En Yüksek
9.450
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLSER 82,50 685.202.371 % 10,00  
LMKDC 21,56 10.965.826 % 10,00  
UMPAS 11,66 3.353.797 % 10,00  
ALCTL 149,60 228.386.147 % 10,00  
CMENT 459,25 10.035.072 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,1145 31,1233 % 0,27  
Euro 33,7835 33,8283 % 0,61  
Sterlin 39,3442 39,5415 % 0,35  
Frank 35,2170 35,4291 % 0,38  
Riyal 8,2729 8,3143 % 0,26  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,49 22,53 % 0,66  
Platin 879,34 880,83 % 0,66  
Paladyum 957,87 961,86 % 0,66  
Brent Pet. 81,39 81,39 % 0,66  
Altın Ons 2.027,08 2.027,36 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru