***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.06.2022 12:22
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi KAR DAĞITIM TABLOSU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Olağanüstü Yedek satırındaki hesaplama hatasının düzeltilmesi
Karar Tarihi 31.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.05.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETGSD00028 Peşin 0,1111112 11,11112 10 0,1000000 10
B Grubu, TGSAS, TRETGSD00010 Peşin 0,1111112 11,11112 10 0,1000000 10
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 03.06.2022 03.06.2022 07.06.2022 06.06.2022
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETGSD00028 0 0
B Grubu, TGSAS, TRETGSD00010 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan genel kurul toplantsında gündemin 6. sırasında yer alan kar dağıtımı maddesinde söz alan şirket ortaklarımızdan Burak TANRIVERDİ şirket sermayesinin net %10'u tutarında kar payı dağıtılmasını ve dağıtım tarihinin 03/06/2022 olarak belirlemesini önerdi. Yapılan oylama sonucunda bu öneri oybirliği ile kabul edildi.
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TGS DIŞ TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 15.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.898.370,73
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 18.109.126 15.631.377,07
4. Vergiler ( - ) 4.589.535 4.105.691,91
5. Net Dönem Kârı 13.519.591 11.525.685,16
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 576.284,26 576.284,26
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 12.943.306,74 10.949.400,9
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 12.943.306,74 10.949.400,9
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.666.666,66 1.666.666,66
* Nakit 1.666.666,66 1.666.666,66
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 11.276.640,08 9.282.734,24
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 133.333,34 0 11,58 0,1 10
B Grubu 1.533.333,32 0 11,58 0,1 10
TOPLAM 1.666.666,66 0 0 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034504
BIST