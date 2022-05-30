***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süresinin Uzatılmasının Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.MADDESPK Başvuru Tarihi 28.03.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 13.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.05.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 30.05.2022Ek AçıklamalarŞirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanının 50.000.000,00TL'den 100.000.000,00TL'ye yükseltilmesine ve Kayıtlı Sermaye Süresinin 2022-2026 yılları arasında geçerli olmak üzere uzatılması 30.05.2022 tarih ve 10587 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033377BIST