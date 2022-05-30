***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.05.2022 17:34
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süresinin Uzatılmasının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.MADDE
SPK Başvuru Tarihi 28.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.05.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 30.05.2022
Ek Açıklamalar
Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanının 50.000.000,00TL'den 100.000.000,00TL'ye yükseltilmesine ve Kayıtlı Sermaye Süresinin 2022-2026 yılları arasında geçerli olmak üzere uzatılması 30.05.2022 tarih ve 10587 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033377
BIST