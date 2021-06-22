***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri
22.06.2021 18:05
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
1.3. Genel Kurul
1.4. Oy Hakları
1.5. Azlık Hakları
1.6. Kar Payı Hakkı
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
21/06/2021 0 % 42,67 % 42,67 Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul 12 11 https://www.kap.org.tr/Bildirim/943339
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943611
BIST
18:051.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,33
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
18:058,6608
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -0,1092
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
8,7984
En Düşük
8,6554
18:0510,3377
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,1194
|Açılış
|: 7,1794
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3224
|
10,4853
En Düşük
10,3108
18:05495,01
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -7,80
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|10,57
|164.709.827
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.964.630
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.616.220
|% 9,98
|
|SEKFK
|6,62
|27.726.096
|% 9,97
|
|ISKPL
|30,08
|56.176.574
|% 9,94
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
|
|MERIT
|16,94
|1.703.527
|% -9,89
|
|UTPYA
|22,06
|2.977.186
|% -7,23
|
|AYCES
|72,70
|4.061.609
|% -6,31
|
|IDGYO
|6,27
|2.159.476
|% -5,43
|
|THYAO
|14,76
|1.667.281.419
|% 1,17
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
|
|GARAN
|8,32
|879.104.902
|% 1,59
|
|HALKB
|5,27
|636.976.187
|% 6,04
|
|BERA
|14,95
|551.568.962
|% -1,90
|
|EKGYO
|2,15
|546.405.526
|% 0,94
|
|YKBNK
|2,20
|440.495.932
|% 1,85
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
|
|HALKB
|5,27
|636.976.187
|% 6,04
|
|THYAO
|14,76
|1.667.281.419
|% 1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6502
|8,6608
|% -1,25
|
|Euro
|10,3237
|10,3377
|% -1,14
|
|Sterlin
|12,0233
|12,0836
|% -1,31
|
|Frank
|9,3735
|9,4300
|% -1,49
|
|Riyal
|2,3020
|2,3135
|% -1,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-3,31
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-7,81
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,79
|25,81
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|-0,15
|
|B. Petrol
|74,61
|74,61
|-0,29
|